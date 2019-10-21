الجيش السوري يدفع بحشود عسكرية ضخمة الى شرق الفرات

الوقت- قال مصدر ميداني محلي أن عدة أرتال من ألوية مدرعة تابعة للجيش السوري توجهت إلى منطقة شرق الفرات، للانتشار في ريف محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وأوضح المصدر الميداني، حسب وكالة سبوتنيك الروسية، أن "الأرتال العسكرية مؤلفة من ثلاثة ألوية مدرعة" للقوات الحكومية.

في غضون ذلك، أكد الكرملين أن روسيا على اتصال دائم مع الرئيس السوري، بشار الأسد، بشأن العملية العسكرية التي تنفذها تركيا شمال شرق سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الاثنين: "ممثلونا على اتصال دائم مع الأسد حول مجالات مختلفة، بينهم المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف. وهناك أيضا اتصالات مستمرة عبر وزارة الدفاع".

وأضاف أوشاكوف: "بلا شك، تم بحث الأوضاع في سياق العملية التركية بشكل مفصل وجوهري جدا بين ممثلينا والأسد".

و يواصل الجيش السوري نشر وحداته في منطقة الجزيرة وريف مدينة منبج شمال شرق حلب وريف الرقة والحسكة، وكان الجيش السوري قد أرسل وحدات عسكرية إلى قصر يلدا شمال غرب بلدة تل تمر وثبت نقاطا في محور تل تمر - الأهراس بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة، وصوامع الأغيبش، وعين العرب وبلدة عين عيسى ومدينة الطبقة ومطارها العسكري بريف الرقة.ا