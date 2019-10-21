ترامب: لم نقدم التزاما للأكراد من أجل حمايتهم

الوقت- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات التركية والأكراد شمال سوريا، صامد رغم بعض الخروقات.

وأضاف دونالد ترامب، في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض، أن الأكراد ينسحبون من مناطق معينة في سوريا بطريقة ذكية.

وصرح الرئيس الأمريكي بأن واشنطن لم تقدم التزاما للأكراد من أجل حمايتهم مدة 400 عام.

ووجه ترامب تهديدا جديدا لتركيا، حيث أكد أن أنقرة إذا أساءت التصرف فإن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على منتجاتها.

وتأتي هذه التطورات مع اقتراب انتهاء مهلة أقرها الاتفاق التركي الأمريكي لانسحاب قوات سوريا الديمقراطية من المناطق الحدودية مع تركيا بحلول مساء الثلاثاء.

في غضون ذلك، تواصل القوات الأمريكية عمليات الانسحاب من مواقعها وقواعدها العسكرية في شمال سوريا، حيث شوهد رتل عسكري تابع للقوات الأمريكية يغادر الأراضي السورية عبر معبر سيمالكا الحدودي مع العراق، بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين، حسبما نقل المرصد.

وذكر ناشطون أن مواطنين أكرادا في منطقة "القامشلي"، رفعوا لافتات باللغة الإنجليزية أثناء مرور رتل أمريكي منسحب، تندد بالقرارات الأمريكية والاتفاق الأمريكي - التركي، جاء في إحداها: "لقد خنتم الكرد.. سيلعنكم التاريخ والأجيال القادمة، كيف ستخبرون أطفالكم بأنكم تركتكم حلفاءكم الكرد ليقتلوا على أيدي الأتراك"، حسبما نقله المرصد.

في المقابل، يواصل الجيش السوري نشر وحداته في منطقة الجزيرة وريف مدينة منبج شمال شرق حلب وريف الرقة والحسكة.

وكان الجيش السوري قد أرسل وحدات عسكرية إلى قصر يلدا شمال غرب بلدة تل تمر وثبت نقاطا في محور تل تمر - الأهراس بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة، وصوامع الأغيبش، وعين العرب وبلدة عين عيسى ومدينة الطبقة ومطارها العسكري بريف الرقة.