عباس موسوي: قدمنا للأمم المتحدة تقريراً حول الهجوم على ناقلة النفط

الوقت- قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، اليوم الاثنين، إن إيران قدّمت للأمم المتحدة تقريراً حول الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية في البحر الاحمر، مؤكداً استعداد طهران للمضي بالخطوة الرابعة من تقليص التعهدات في الاتفاق النووي.

وأضاف سيد عباس موسوي، اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي: إن المبعوث الخاص للحكومة الصينية سيزور إيران يوم غد الثلاثاء.

ومن جهة أخرى أعرب موسوي عن أمله في أن تتمكن مختلف التيارات اللبنانية من إيجاد حل مناسب للأزمة الحالية، مؤكداً أهمية عدم التدخل الخارجي.

وقال موسوي إن التظاهرات في لبنان تجري ضمن أجواء هادئة والشعب اللبناني سيتجاوز الأزمة الحالية.