قوات الكيان الصهيوني تشنّ حملة مداهمات متفرقة في الضفة الغربية المحتلة

الوقت- اعتقلت قوات الكيان الصهيوني، فجر اليوم الاثنين، عدداً من الفلسطينيين خلال مداهمات متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقاً لمصادر فلسطينية فإن قوات الكيان الصهيوني اعتقلت الطفل معتصم محمد عنتوري (14 عاماً)، قرب المعبر الشمالي لقلقيلية، فيما أطلقت القوات قنابل الغاز بكثافة عند المدخل الشمالي لبلدة عزون شرق المدينة.

وفي بيت لحم، داهم جنود الكيان الصهيوني منزل أسير محرر وفتشوه في مدينة الدوحة غرب بيت لحم، كما اندلعت مواجهات بين الشبان والجنود عقب اقتحامهم مخيم عايدة شمال بيت لحم.

كذلك اعتقلت قوات الكيان الصهيوني شاباً من منزله قرب مسجد الشافعي في الخليل، وداهمت عمارة مواطن في شارع بئر السبع بالمدينة.