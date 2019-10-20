ايران تعلن تحقيقها الاکتفاء الذاتي في مجال أجهزة الطرد المرکزي

الوقت- أعلنت ايران، اليوم الاحد على لسان المساعد الخاص لمدير منظمة الطاقة النووية اصغر زارعان تحقيقها الاکتفاء الذاتي في مجال تخطيط وإنشاء مختلف أنواع أجهزة الطرد المرکزي.

وقال زارعان ان بلاده تصنع أي نوع من أجهزة الطرد المرکزي ولا توجد هناك أي مشکلة، والأهم من أجهزة الطرد المرکزي هو وجود الکعکة الصفراء.

واضاف: المادة الأولية الاستراتيجية بالنسبة لنا هي الکعکة الصفراء وهي متوافرة عندنا والعالم برمته يمکنه أن يشتري الکعکة الصفراء لکنهم لا يبيعونها للجمهورية الاسلامية .

وتابع: واليوم بإمکاننا إنتاج 25 طنا من الماء الثقيل فيما کانوا يعتبرون تصريحاتنا في بدايات الأمر غلوا ومجازفة.

وأضاف زارعان: خلال الأسبوعين القادمين سيتم تدشين المدار الثانوي للمفاعل وهذا المدار سيشکل 50 في المائة من مفاعل أراك کما أن مشروع تترا قيد التنفيذ.

وقال: نحن نزود 190 مستشفی في البلاد بالأدوية النووية ونصدرها لبعض البلاد.