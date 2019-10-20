"القسّام" يذكر الجيش الاسرائيلي: "جنودك ما زالوا في غزة"!

الوقت- نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، يوم أمس السبت، صورة يظهر فيها الجنود الإسرائيليون المأسورون لدى المقاومة في قطاع غزة.

وكتبت كتائب القسام على الصورة رسالة للاحتلال باللغتين العربية والعبرية مفادها "جنودك ما زالوا في غزة" في إشارة إلى الجنود الأربعة المأسورين لديها.

القيادي في حركة حماس غازي حمد أوضح أن "نشر صور أسرى جيش الاحتلال يهدف لتحريك الشارع الإسرائيلي للمطالبة بهم".

وأوضح أن "نشر صور أسرى الاحتلال ربما يعيد تحريك ملف التبادل بالمعتقلين الفلسطينيين".

وتوافق يوم أمس بالذكرى الثامنة لإبرام صفقة "وفاء الأحرار" بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي .وشملت صفقة التبادل التي أبرمتها اسرائيل في 2011 مع حماس برعاية مصرية، إطلاق سراح الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته "حماس" منتصف العام 2006 مقابل الإفراج عن أكثر من الف أسير فلسطيني.

وتأسر كتائب القسام 4 جنود إسرائيليين رافضة الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن. وتشترط حركة حماس بدء أي مفاوضات مع الاحتلال بإفراجه عن محرري صفقة "وفاء الأحرار"، الذين أعاد اعتقالهم.

وأعاد الاحتلال اعتقال أكثر من 50 مُحررًا بالصفقة التي تمت عام 2011، وأفرج بموجبها عن 1047 أسير نصفهم من ذوي الأحكام العالية مقابل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط، الذي أُسر من على حدود القطاع صيف 2006، وبقي في قبضة المقاومة خمس سنوات.

وشملت صفقة التبادل التي أبرمتها اسرائيل في 2011 مع حماس برعاية مصرية، إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته "حماس" منتصف العام 2006 مقابل الإفراج عن أكثر من 1000 أسير فلسطيني.