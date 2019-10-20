مجلس العموم البريطاني يصوّت لمصلحة تعديل يقضي بتأجيل موعد البريكست

الوقت- صوّت مجلس العموم البريطاني، يوم أمس، لصالح تعديل يقضي بتأجيل موعد البريكست، في وقتٍ قال فيه رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إنه لن أطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيله.

بدورها، طالبتالمفوضية الأوروبية لندن بتوضيح الخطوة المقبلة في شأن بريكست في أسرع وقت.

وكان جونسون قال إنّ بلاده ستنسحب من الاتحاد الأوروبيّ في نهاية الشهر الجاري كما هو مقرّر.

جونسون دعا أعضاء البرلمان إلى التصويت على بريكست في الجلسة الاستثنائيّة المقرّرة اليوم السبت، لتتمكن بريطانيا من "الانتقال إلى أولويات أخرى مثل تكلفة المعيشة والتصدي للجريمة وحماية بيئتنا".

ودعا أثناء افتتاح جلسة تاريخية للبرلمان اليوم، النواب إلى تبني الاتفاق "الذي يشكل طريقة جديدة للمضي قدماً بالنسبة لبريطانيا والاتحاد الأوروبي"، محذراً من أن "أي تأجيل جديد سيكون غير مجد ومكلف ومدمر".

زعيم المعارضة جيرمي كوربن وصف الاتفاق الجديد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأنه "أسوأ من صفقة تيرزا ماي"، معتبراً أن الطريقة الفضلى للمُضيّ قدماً ببريكست تكون عبر "منح الشعب قول كلمة الفصل في استفتاء شعبي".

الحزب الليبرالي الديمقراطي رفض الاتفاق، متبيناً خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وامتدت الاعتراضات على صفقة جونسون أيضاً إلى داخل صفوف حزب المحافظين، ولا سيما الـ21 برلمانياً المطرودون من الحزب، والذين انقسموا بين مؤيد ومعارض لصفقة بريكست.

يذكر أنّ النواب البريطانيون رفضوا ثلاث مرات الاتفاق السابق الذي توصلت إليه رئيس الحكومة السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي قبل استقالتها.