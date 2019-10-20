إردوغان مهدداً الأكراد: لن لن تنسحبوا "سنحطّم رؤوسكم" !

الوقت-أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عزم بلاده استئناف عمليتها العسكرية شمال شرق سوريا إذ لم ينسحب المقاتلون الكرد من المنطقة في المدة المحددة، مهدداُ بـ"سحق رؤوسهم"، بحسب تعبيره.

وكان إردوغان قال الجمعة إن عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، ستتواصل بحزم أكبر في نهاية مهلة الـ120 ساعة، إذا لم تلتزم الولايات المتحدة بوعودها في هذا الخصوص.

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده تصدّت بفاعلية لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وكشف عن إبلاغه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعزمه بدء عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا قبل ليلة واحدة من إطلاقها.

وأضاف إردوغان، في كلمة ألقاها يوم أمس السبت، أن "تركيا لم تتراجع عن الشروط التي وضعتها منذ البداية" عندما أطلقت عملية "نبع السلام" العسكرية، مشيراً إلى أنه أبلغ نظيره الأميركي بأن القوات التركية ستستأنفها حال عدم انسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيماً إرهابياً، من شمال شرق سوريا خلال مدة 120 ساعة، المنصوص عليها في الاتفاق التركي الأميركي بشأن وقف إطلاق النار في المنطقة.

وأردف إردوغان مهدداً: "إذا لم ينجح الاتفاق مع الأميركيين، سنواصل من حيث توقفنا، عند انتهاء الـ120 ساعة، وسنستمر في سحق رؤوس الإرهابيين".

وتابع الرئيس التركي: "في حال عدم الوفاء بالتعهدات المقدمة لبلادنا، لن ننتظر كما في السابق، وسنواصل العملية بمجرد انتهاء المهلة المحددة".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان قد أعلن منذ أسبوعين بدء العملية العسكرية شمال شرق سوريا تحت اسم "نبع السلام".