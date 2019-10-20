تظاهرات لبنان تثمر ورقة إنقاذية تخلو من الضرائب

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 20 صفر 1441

إخترنا لكم

اتفاقية "أضنة" وضرورة مكافحة الإرهاب.. تشويه الالتزامات وفقاً لمصالح "أردوغان"

اتفاقية "أضنة" وضرورة مكافحة الإرهاب.. تشويه الالتزامات وفقاً لمصالح "أردوغان" الوقت- تؤكد اتفاقية "أضنة" التي تم التوقيع عليها بين تركيا وسوريا قبل عشرين عام، على ضرورة مواجهة الجماعات الإرهابية، لكن "أردوغان" لم يلتزم ببنود تلك الاتفاقية وقام بشن هجوم وحشي على الاجزاء الشمالية من سوريا.

الصقر الروسي يصيد المليارات من الخليج الفارسي ترافقت زيارة بوتين للسعودية والإمارات مع اتفاقيات تعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والعسكرية، مما يعكس تصميم موسكو على استغلال الارتباك في السياسة الخارجية الأمريكية وأخطاء ترامب، لتعزيز وجودها بين الدول العربية.

مخاطر عسكرة الفضاء الاجتماعي التركي.. هل هي استراتيجية "أردوغان" الجديدة لإثارة الشارع التركي؟ الوقت- أثارت التحية العسكرية للاعبي كرة القدم الأتراك عقب تسجيلهم الهدف الاول في رسالة دعم منهم لعملية "نبع السلام" التي أطلقها جيش بلادهم في شمال سوريا، احتجاجات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

المسلحون الأكراد السوريون يستسلمون لحكومة "بشار الأسد".. هل فقدوا الأمل كلياً من واشنطن؟ الوقت- تعهدت الميليشيات السورية الكردية التي تسمى قوات سوريا الديمقراطية، بالاعتراف بـ"بشار الأسد" كرئيس لكافة الاراضي السورية والوقوف إلى جانب قوات الجيش السورية للدفاع عن وحدة الاراضي السورية ومواجهة تهديدات القوات التركية والعناصر الارهابية الموالية لها.

زيارات المسؤولين الإماراتيين إلى إيران.. الأسباب والأهداف على الرغم من أن تهديدات أنصار الله وآثارها الملموسة هي أحد الدوافع الرئيسية لزيارة مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات إلى طهران، لكن الإمارات لاتزال قلقةً بشأن الحد من أهمية مفاوضاتها مع طهران في حال بدأت المفاوضات بين إيران والسعودية.

أخبار

البنتاغون: قواتنا ستنسحب من سوريا لتدافع عن العراق

البنتاغون: قواتنا ستنسحب من سوريا لتدافع عن العراق

الوقت- أعرب وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، صباح اليوم، عن توقُّعه انتقال كل القوات التي تنسحب من شمالي سوريا، ويبلغ عددها

أموال بن سلمان تظهر في محاكمة البشير! الوقت- استمعت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، يوم أمس إلى شاهد الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين، في قضية الأموال التي تسلمها البشير من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقضايا أخرى.

"القسّام" يذكر الجيش الاسرائيلي: "جنودك ما زالوا في غزة"! الوقت- نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، يوم أمس السبت، صورة يظهر فيها الجنود الإسرائيليون المأسورون لدى المقاومة في قطاع غزة.

مجلس العموم البريطاني يصوّت لصالح تعديل يقضي بتأجيل موعد البريكست الوقت- صوّت مجلس العموم البريطاني، يوم أمس، لصالح تعديل يقضي بتأجيل موعد البريكست، في وقتٍ قال فيه رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إنه لن أطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيله.

ركة النهضة رشحت رئيسها راشد الغنوشي لرئاسة الحكومة التونسية الوقت-أكدت مصادر في حركة النهضة التونسية أنه تم ترشيح رئيسها راشد الغنوشي لمنصب رئيس الحكومة.

إردوغان مهدداً الأكراد: لن لن تنسحبوا "سنحطّم رؤوسكم" ! الوقت-أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عزم بلاده استئناف عمليتها العسكرية شمال شرق سوريا إذ لم ينسحب

تظاهرات لبنان تثمر ورقة إنقاذية تخلو من الضرائب الوقت-تجددت التظاهرات المطلبية الرافضة لزيادة الضرائب في مختلف المدن اللبنانية، وشهدت ساحة رياض الصلح تجمعات شعبية واسعة.

أول تعليق من السيد حسن نصر الله على التظاهرات في لبنان أول تعليق من السيد حسن نصر الله على التظاهرات في لبنان

العدوان السعودي يمنع وصول النفط للشعب اليمني العدوان السعودي يمنع وصول النفط للشعب اليمني

الجيش السوري يتصدى لمرتزقة العدوان التركي في ريف الحسكة الجيش السوري يتصدى لمرتزقة النظام التركي في ريف الحسكة

بيان مهم للجيش اللبناني حول التظاهرات الأخيرة بيان هام للجيش اللبناني حول التظاهرات الاخيرة

ماكرون: نبع السلام حماقة تركية! الوقت-وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم أمس الجمعة، التدخل العسكري التركي في سوريا بالـ"حماقة".

صحيفة عبرية: إسرائيل متأهبه أمنياً لـ "3 أسباب" الوقت-كشف موقع إلكتروني عبري عن قلق كبير يسود الأوساط السياسية والعسكرية في إسرائيل أججتها عملية "نبع السلام" التركية

يديعوت أحرونوت: إسرائيليون يطورون برمجيات لدولة عربية الوقت-كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن عدداً من الإسرائيليين الذين اكتسبوا خبرة في مجال الحواسيب خلال خدمتهم العسكرية بسلاح الاستخبارات، يعملون حالياً مقابل رواتب رفيعة على تطوير برمجيات "سايبر" هجومية لحساب جهات عربية.

إردوغان: "نبع السلام" ستتواصل بحزم إذا لم تلتزم واشنطن بوعودها الوقت-قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، ستتواصل بحزم أكبر في نهاية مهلة الـ120 ساعة، إذا لم تلتزم الولايات المتحدة بوعودها في هذا الخصوص.

استشهاد فلسطيني بعد محاولته تنفيذ عملية طعن جنوبي طولكرم الوقت-استشهد فلسطيني برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن شمال الضفة الغربيّة المحتلة.

العفو الدوليّة تتهم القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها بارتكاب جرائم حرب الوقت-اتّهمت منظمة العفو الدولية القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها بارتكاب "جرائم حرب" في هجومها شمال شرق سوريا.

البرلمان البريطاني يصوّت اليوم على اتفاق بريكست الجديد

لبنان ينتفض لليوم الثالث على التوالي الوقت-شهد وسط العاصمة اللبنانية بيروت مواجهات ليلية بين القوى الأمنية والمتظاهرين، حيث قامت شرطة مكافحة الشغب بتفريق المحتجّين باستخدام الغاز المسيّل للدموع وخراطيم المياه.

جنبلاط يحاول ركب موجة التظاهرات في لبنان ويدعو للتحرك جنبلاط يحاول ركب موجة التظاهرات في لبنان ويدعو للتحرك

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

زيارات المسؤولين الإماراتيين إلى إيران.. الأسباب والأهداف

الصقر الروسي يصيد المليارات من الخليج الفارسي

مجلس العموم البريطاني يصوّت لصالح تعديل يقضي بتأجيل موعد البريكست

تظاهرات لبنان تثمر ورقة إنقاذية تخلو من الضرائب

أموال بن سلمان تظهر في محاكمة البشير!

إردوغان مهدداً الأكراد: لن لن تنسحبوا "سنحطّم رؤوسكم" !

العدوان السعودي يمنع وصول النفط للشعب اليمني

إخفاء عشرات الفلسطينيين في سجون السعودية.. الأسباب والتداعيات

أول تعليق من السيد حسن نصر الله على التظاهرات في لبنان

الجيش السوري يتصدى لمرتزقة العدوان التركي في ريف الحسكة

ركة النهضة رشحت رئيسها راشد الغنوشي لرئاسة الحكومة التونسية

البنتاغون: قواتنا ستنسحب من سوريا لتدافع عن العراق

"القسّام" يذكر الجيش الاسرائيلي: "جنودك ما زالوا في غزة"!

ترامب يُقلق حلفاءه.. هل مخاوف "إسرائيل" حقيقية أم دعائية؟

اتفاقية "أضنة" وضرورة مكافحة الإرهاب.. تشويه الالتزامات وفقاً لمصالح "أردوغان"

مخاطر عسكرة الفضاء الاجتماعي التركي.. هل هي استراتيجية "أردوغان" الجديدة لإثارة الشارع التركي؟

نظرة على دور روسيا الإقليمي عشية زيارة بوتين إلى السعودية

آخر التطورات الميدانية لعملية "نبع السلام" التركية.. هل تسعى تركيا لإطلاق سراح الآلاف من معتقلي داعش ؟ + خريطة ميدانية وصور

منتخب السعودية يطبع مع الكيان الإسرائيلي...ويلقى مصير الإعلامي السعودي محمد سعود في الأقصى!

بيان حماس حول العدوان التركي: بين الحياد والتحيّز

ما هو الدور الذي لعبته السعودية والميليشيات الكردية في الهجمات على مواقع الحشد الشعبي العراقية ؟ + الصور

ترامب: لماذا علينا حماية الأكراد؟!

جبران باسيل: زيارتي إلى سوريا قريبة

الصين تعتقل أمريكيين اثنين وواشنطن تقيّد حركة الدبلوماسيين الصينيين

عندما تظهر السعودية كداعم للأراضي السورية.. ماذا تريد دموع التماسيح هذه المرة؟

البنتاغون: الانسحاب من سوريا قد بدأ!

الصين تجدد دعوة أمريكا لعدم التدخل في شؤونها الداخلية

قوات الكيان الصهيوني تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة الغربية

بعد الاتفاق مع "قسد".. الجيش السوري يدخل "تل تمر" بالقرب من الحدود التركية

اتفاقية التعاون العسكري للبلدان الساحلية لبحر قزوين..الأهداف والنتائج

تحليل نتائج الانتخابات الإسرائيلية.. هل أصبحت نهاية "نتنياهو" قريبة؟

ميدل ايست: حكم "ابن سلمان" سينتهي قبل تتويجه ملكاً

كوريا الشمالية: الحوار مع أميركا فشل

إيران تقع على أهم طريق تجاري بين شمال وجنوب آسيا.. كيف ستعبر هذه الطريق من إيران؟ + خريطة

لماذا استقدمت الإمارات مرتزقتها إلى المخا؟

شمال سوريا بعد 72 ساعة من الغزو التركي.. ماهي الأهمية الاستراتيجية لمدينتي "تل أبيض ورأس العين"؟+ خريطة ميدانية وصور

لماذا قال السيد نصرالله أن النظام السعودي في مراحله الأخيرة؟

تشكيل اللجنة الدستورية السورية.. الأبعاد والخلفيات

آمال "نتنياهو" في تشكيل الحكومة تزداد.. من أين جاءت هذه الفرصة وهل حقاً سيصبح رئيساً للوزراء مرة أخرى؟

الإكوادور: السلطة تعتقل نحو 370 متظاهراً

غزة تستعد للمشاركة في جمعة (انتفاضة الأقصى والأسرى)

اليمن تضع السعودية على سكّة المفاوضات لوقف قطار العدوان

أبعاد رسالة "حماس" للأمم المتحدة

قيس سعيد.. درس جديد للعالم بالديمقراطية

رئيس حزب "الكونغرس التباوي" الليبي: الإمارات قدمت 74 مليون دولار لدعم الحرب بليبيا

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

تظاهرات لبنان تثمر ورقة إنقاذية تخلو من الضرائب

الأحد 20 صفر 1441
 
 
 
 
 
تظاهرات لبنان تثمر ورقة إنقاذية تخلو من الضرائب

مواضيع ذات صلة

أول تعليق من السيد حسن نصر الله على التظاهرات في لبنان

بيان مهم للجيش اللبناني حول التظاهرات الأخيرة

لبنان ينتفض لليوم الثالث على التوالي

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-تجددت التظاهرات المطلبية الرافضة لزيادة الضرائب في مختلف المدن اللبنانية، وشهدت ساحة رياض الصلح تجمعات شعبية واسعة.

التظاهرات تجددت أيضاً في بعض المناطق والمدن احتجاجاً على تدهور الأوضاع الحياتية والمعيشية وزيادة الضرائب. وفي الجنوب تجددت التظاهرات في بعض المناطق والمدن احتجاجاً على سياسات الحكومة الضريبية.

سياسياً، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه سيكون "هناك حل مطمئن للأزمة"، وسط معلومات متقاطعة مؤداها "الاتفاق على ورقة إنقاذيه اصلاحية لا تتضمن أي ضرائب او رسوم جديدة ونسبة العجز فيها هي صفر، وتوصف بغير المسبوقة منذ سنوات طويلة".

مصادر وزارية كشفت أن رئيس الحكومة سيستكمل مشاوراته وسيدعو لجلسة للحكومة ستعقد في مهلة اقصاها الاثنين المقبل، في وقتٍ كشفت فيه رويترز نقلاً عن مصادر حكومية لبنانية أن مجلس الوزراء اللبناني يعقد جلسة الأحد لمناقشة كيفية الخروج من الأزمة.

وزير المالية اللبناني قال بعد لقائه الحريري إنه تم الاتفاق على الموازنة بدون أي ضريبة أو رسوم جديدة، وأوضح مراسلنا أن المصارف والمصرف المركزي اللبناني سيساهمان بنسبة 3,5 مليار دولار وفق الورقة الاصلاحية، وأن خطة الكهرباء ستنفذ خلال شهر واحد وسط توافق شبه كامل بين الأطراف السياسية.

وفي وقتٍ متأخر، أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه طلب من وزرائه في الحكومة تقديم استقالاتهم. وأكد سمير جعجع أن الاستقالة لم تكن بالتنسيق مع رئيس الحكومة سعد الحريري.

والوزراء المستقيلون هم: نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، ووزير العمل كميل بو سليمان، ووزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق.

هذا ويشهد وسط العاصمة اللبنانية بيروت منذ 4 أيام تظاهرات شعبية تطالب بإسقاط النظام والحكومة الفاسدة واسقاط الضرائب.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

لبنان مظاهرات

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء