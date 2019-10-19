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  السبت 19 صفر 1441

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أخبار

العدوان السعودي يمنع وصول النفط للشعب اليمني

السبت 19 صفر 1441
 
 
 
 
 
العدوان السعودي يمنع وصول النفط للشعب اليمني

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الوقت- أكدت شركة النفط اليمنية أن العدوان السعودي يواصل احتجاز عدد من السفن النفطية على متنهما كميات من مادتي البنزين والديزل.

وأوضحت شركة النفط في بيان لها وصول السفينة (استون1) المحملة بالبنزين إلى غاطس ميناء الحديدة والتي احتجزها العدوان لمدة 19 يوم، بالإضافة إلى وصول الناقلة (منيتور) المحملة بمادة الديزل التابعة للمصانع والشركات التجارية الخاصة.

وأكدت الشركة أن قوى العدوان لا زالت تحتجز ست سفن نفطية أخرى.

وأوضح البيان أن المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية أصدر توجيهاته للمختصين بفرع الحديدة لاتخاذ الاجراءات اللازمة للفحص المختبري للشحنتين في غاطس ميناء الحديدة.

وكانت شركة النفط اليمنية قد أعلنت يوم الجمعة، عن وصول السفينة (سي هارت) إلى غاطس ميناء الحديدة بعد أن احتجزها تحالف العدوان 37 يوم والسفينة (مجنون) بعد أن تم احتجازها لمدة 43 يوم.

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