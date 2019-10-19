بيان مهم للجيش اللبناني حول التظاهرات الأخيرة

الوقت- بعد ثلاثة ايام على تواصل الاحتجاجات في لبنان، أكدت قيادة الجيش اللبناني تضامنها الكامل مع مطالب المتظاهرين بتحسين الأوضاع المعيشية، ودعتهم إلى التظاهر السلمي وعدم التعدي على الأملاك العامة.

وجاء في بيان أصدرته قيادة الجيش: "تدعو قيادة الجيش جميع المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم إلى التعبير في شكل سلمي وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة، وهي إذ تؤكد تضامنها الكامل مع مطالبهم المحقة، تدعوهم إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين".

وتشهد معظم المناطق اللبنانية احتجاجات عنيفة لليوم الثالث على التوالي تنديدا بالسياسات الحكومية التقشفية وسوء الأوضاع المعيشية.

وفي سياق متصل كشفت مصادر وزارة لبنانية ، اليوم السبت، أن الحكومة تعد ورقة إصلاح اقتصادي خالية كليا من الضرائب.

وأوضحت المصادر أن خطة الإصلاح الاقتصادي تقشفية في الإنفاق ولا تطال الفئات الشعبية. وأضافت أن رئيس الوزراء، سعد الحريري، سيعرض خطة الإصلاح الاقتصادي على كل الكتل السياسية المشاركة في الحكومة، مؤكدة أن الحريري ملتزم جديا بالمهلة الزمنية التي حددها بـ 72 ساعة، لحل الأزمة في البلاد.

ويشهد لبنان، لليوم الثالث على التوالي، تظاهرات شعبية يحتج المشاركون فيها على سياسة التقشف الحكومية ويطالبون بتحسين أوضاع المعيشة في البلاد.

وكان رئيس الوزراء اللبناني منح، ليل الجمعة، "شركاءه" في الحكومة مهلة 72 ساعة، "لتقديم جواب واضح... بأن هناك قرارا لدى الجميع للإصلاح ووقف الهدر والفساد".