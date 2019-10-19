استشهاد فلسطيني بعد محاولته تنفيذ عملية طعن جنوبي طولكرم

الوقت-استشهد فلسطيني برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن شمال الضفة الغربيّة المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال رفضت السماح لطواقمه بنقل الشهيد رعد ماجد محمد البحري البالغ من العمر 25 عاماً، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الشاب أصيب بجراح وصفت بالخطيرة، بعد فتح النار عليه بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن عند حاجز عسكري جنوبي طولكرم.

من جهة أخرى، أصدرت محكمة عوفر العسكرية قراراً بتثبيت الإعتقال الإداري لمدة خمسة أشهر بحق الأسيرة الفلسطينية الأردنية هبة اللبدي، والتي تخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 25 يوماً.

هيئة شؤون الأسرى والمحررين أكدت أن قرار المحكمة جاء بعد جلسة مغلقة رفضت فيها جميع الادعاءات التي قدمت من هيئة الدفاع. ووصفت الخارجية الأردنية الحكم بالباطل، وطالبت بالإفراج الفوري عن اللبدي.

أما في غزة، فقد أصيب عشرات المواطنين في قمع قوات الاحتلال المشاركين في يوم أمس الجمعة الـ79 لمسيرات العودة تحت شعار لا للتطبيع.