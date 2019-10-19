البرلمان البريطاني يصوّت اليوم على اتفاق بريكست الجديد

الوقت-قال رئيس الوزراء البريطانيّ بوريس جونسون إنّ بلاده ستنسحب من الاتحاد الأوروبيّ في نهاية الشهر الجاري كما هو مقرّر.

جونسون دعا أعضاء البرلمان إلى التصويت على بريكست في الجلسة الاستثنائيّة المقرّرة اليوم السبت، لتتمكن بريطانيا من "الانتقال إلى أولويات أخرى مثل تكلفة المعيشة والتصدي للجريمة وحماية بيئتنا".

زعيم المعارضة جيرمي كوربن وصف الاتفاق الجديد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأنه "أسوأ من صفقة تيرزا ماي"، معتبراً أن الطريقة الفضلى للمُضيّ قدماً ببريكست تكون عبر "منح الشعب قول كلمة الفصل في استفتاء شعبي".

الحزب الليبرالي الديمقراطي رفض الاتفاق، متبيناً خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وامتدت الاعتراضات على صفقة جونسون أيضاً إلى داخل صفوف حزب المحافظين، ولا سيما الـ21 برلمانياً المطرودون من الحزب، والذين انقسموا بين مؤيد ومعارض لصفقة بريكست.

في سياق متصل، تخرج اليوم السبت في شوارع العاصمة البريطانية لندن مسيرة للمطالبة بإجراء استفتاء جديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبيّ.

ومن المتوقع مشاركة الآلاف في المسيرة تزامناً مع جلسة للبرلمان البريطانيّ يصوّت خلالها على اتفاق جديد لبريكست.