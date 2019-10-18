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  الجمعة 18 صفر 1441

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أخبار

واشنطن اتفقت مع تركيا من دون النقاش مع قسد

الجمعة 18 صفر 1441
 
 
 
 
 
واشنطن اتفقت مع تركيا من دون النقاش مع قسد

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الوقت- أكد مصدر في قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن واشنطن لم تناقش مع القيادة الكردية، الاتفاق مع أنقرة في شمال شرقي سوريا.

وقال المصدر: "لم يناقش الأمريكيون أي شيء معنا. ليس لديهم الحق في التحدث نيابة عنا والتفاوض مع أي شخص. لم نحرر الأرض من الإرهابيين لكي نغادرها".

وقبل ذلك أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا والولايات المتحدة قد توصلتا إلى تفاهم حول سيطرة تركيا الكاملة على المنطقة الآمنة بعمق 32 كلم، وبطول 444 كلم، حتى حدود العراق شرق نهر الفرات بسوريا.

وقد أعلنت واشنطن، يوم الخميس، أنها توصلت إلى اتفاق مع تركيا حول إعلان نظام لوقف إطلاق النار شمال شرق سوريا، وبدء العمل على سحب القوات الكردية من منطقة الأعمال القتالية.

وينص الاتفاق على تعليق تركيا للأعمال القتالية شمال شرقي سوريا في إطار عملية "نبع السلام" مدة 120 ساعة، لإتاحة انسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية من المنطقة.

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