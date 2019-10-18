جنبلاط يحاول ركب موجة التظاهرات في لبنان ويدعو للتحرك

الوقت- دعا رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط انصاره إلى التحرك الهادئ السلمي ضد ما أسماه بـ"العهد الذي خرب كل شيء واستأثر بكل شيء".

وكتب جنبلاط الذي يتهم اللبنانيون بأنه احد اعمدة الفساد ونهب المال العام في البلاد، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، أن "العهد يحاول من خلال رجله القوي أن يرمي المسؤولية على الغير، وهو الذي عطل كل المبادرات الإصلاحية الممكنة وحرض عليها مستخدما كل الوسائل"، داعيا المناصرين إلى التحرك السلمي، مضيفا "نتحرك في مناطقنا لعدم خلق حساسيات".

وفي السياق ذاته دعا وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، إلى رفع السرية المصرفية عن الوزراء والنواب في بلده، لإضفاء المزيد من الشفافية حول التعاملات المالية، ومحاسبة من ثبت ارتكابه لتجاوزات.

وقال باسيل في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد: "ما يحصل في الشارع ليس موجها ضدنا، بل ينسجم مع مطالبنا"، مضيفا أن "عدم وجود حكومة يعتبر خيارا أسوأ من الوضع الحالي"، كما حذر من أن "الفوضى في الشارع قد تؤدي إلى الفتنة".

وشدد باسيل على ضرورة "إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية عن المسؤولين"، رافضا في نفس الوقت "فرض ضرائب على الشعب دون فرضها على الأثرياء".

وجاءت تصريحات الوزير في ظل استمرار الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي، تنديدا بالسياسات الحكومية التقشفية التي أثارت غضب اللبنانيين.

وتشهد معظم المناطق اللبنانية احتجاجات لليوم الثاني على التوالي، تنديدا بالسياسات الحكومية التقشفية التي أثقلت كاهل المواطن اللبناني.