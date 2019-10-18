مئة سيارة عسكرية امريكية تعبر مدينة الحسكة السورية

الوقت- قالت مصادر محلية في مدينة الحسكة شمال شرق سوریا، إن ما يقارب المئة شاحنة كبيرة ترفع الأعلام الأمريكية وتحمل أسلحة ومعدات عسكرية عبرت مدينة الحسكة قادمة من الجهة الجنوبية منها.

وبحسب المصادر أن تلك الشاحنات كلنت في طريقها إلى المناطق الشمالية الشرقية من محافظة الحسكة، حيث معبر (سيمالكا) غير الشرعي مع منطقة كردستان العراق.

وقدمت القافلة الأمريكية التي لم تتضح وجهتها النهائية حتى الآن، من مدينة الشدادي جنوبي الحسكة، ومن مناطق ريف دير الزور الشرقي التي يتواجد فيها قواعد أمريكية.

وتزامن عبور القافلة العسكرية الأمريكية مع الإعلان عن صفقة امريكية تركية على تعليق العملية العسكرية التي شنتها تركيا في شمال سوريا تحت ما يسمى بـ"نبع السلام"، وإعلان نائب الرئيس الأمريكي بأنه لم يعد ضروريا تواجد الجيش الأمريكي في سوريا.

وكان نائب الرئيس الاميركي مايك بنس قد أعلن مساء الخميس في موتمره الصحفي بعد لقائه المسؤولين الاتراك عن التوصل الى اتفاق مع انقره لوقف اطلاق النار في الشمال السوري، واشار الى ان تركيا ستوقف العملية العسكرية للسماح بانسحاب وحدات الكرد خلال 120 ساعة، موضحا أن العملية ستنتهي عندما يكتمل الانسحاب.

ولفت بنس إلى أن الاتفاق مع أنقرة يتضمن عدم دخول تركيا في عمل عسكري في مدينة كوباني السورية، كاشفا أن انسحاب القوات الكردية بدأ بالفعل.

في المقابل قال تشاووش أوغلو أنه سيتم تعليق عملية مايسمى "نبع السلام" لمدة 120 ساعة من أجل انسحاب عناصر "بي كا كا - ي ب ك"، مشددا على أنه ليس وقفا لإطلاق النار.