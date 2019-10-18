"إل تشابو" يشعل المكسيك من جديد واشتباكات عنيفة في مدينة كولياكان

الوقت- اندلعت اليوم الجمعة اشتباكات عنيفة في عدد من البلدات المكسيكية بعد اعتقال قوات الأمن المكسيكية أحد أبناء إمبراطور المخدرات، خواكين جوزمان الشهير باسم "إل تشابو".

وأدت عملية الاعتقال إلى اندلاع معارك عنيفة بالأسلحة النارية في عدة أحياء بمدينة كولياكان، معقل عصابة كارتل سينالوا، التي يرأسها خواكين. وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

وذكرت محطتا تليفيزا وميلينيو، أن قوات الأمن أكدت اعتقال أوفيديو جوزمان، الذي يُعتقد أنه وأخوته من العناصر النافذة في المنظمة، منذ حبس والدهم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، للصحفيين إن مجلس وزرائه الأمني سيدلي بمعلومات عن الوضع في سينالواـ خلال وقت لاحق.

وأكدت شرطة ولاية سينالوا لـ"رويترز" أن عدة سجناء هربوا من سجن خلال الفوضى التي استمرت لساعات.

وأظهرت لقطات مصورة مجموعة من 20 رجلا على الأقل، تجري في الشوارع. ولم تتضح على الفور أعداد الهاربين.

وحظي جوزمان بسمعة كمهرب في الثمانينات عن طريق حفر أنفاق أسفل الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة أتاحت له تهريب المخدرات بشكل أسرع من كل منافسيه. وحقق نفوذا في التسعينات، وفي العقد الأول من الألفية الحالية من خلال مواجهات دامية مع منافسيه حتى أصبح في نهاية المطاف أشهر زعيم لعصابة سينالوا.

وأصدر قاض أمريكي، في شهر يوليو/تموز الماضي، حكما بالسجن مدى الحياة على إمبراطور المخدرات المكسيكي خواكين جوزمان، المعروف بلقب "إل تشابو"، المدان بإدارة منظمة إجرامية هربت أطنانا من المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وحسب "رويترز" قال الإدعاء إن القاضي برايان كوغان أصدر حكما بالسجن مدى الحياة إضافة إلى السجن 30 عاما، وهو حكم إلزامي بموجب القانون، خلال جلسة في محكمة اتحادية في بروكلين. كما فرض على جوزمان دفع غرامة قدرها 12.6 مليار دولار.