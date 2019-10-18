الاحتلال التركي يواصل قصف المناطق السورية رغم الهدنة

الوقت- واصلت قوات الاحتلال التركي اليوم الجمعة قصف محيط بلدة رأس العين شمال شرقي سوريا رغم اعلان الهدنة الذي تم امس بين واشنطن وأنقرة.

وقالت مصادر محلية إن صوت إطلاق نار ورشاشات سُمع في منطقة بلدة رأس العين الحدودية.

وتأتي هذه التطورات بعد أقل من يوم من اتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا يقضي بوقف الأخيرة لهجومها لمدة 5 أيام للسماح للقوات التي يقودها الأكراد بالانسحاب من المنطقة الحدودية.

وينص الاتفاق الأمريكي - التركي أيضا على ضرورة استهداف العناصر الإرهابية ومخابئها وتحصيناتها ومواقعها وأسلحتها وآلياتها ومعداتها فقط، كما تعهدت تركيا بحماية جميع السكان في "المنطقة الآمنة" التي ستشرف عليها قواتها.

وقالت أنقرة أمس الجمعة إنه تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على أهمية وفعالية إنشاء منطقة آمنة لضمان القضاء على المخاوف الأمنية القومية لتركيا، بما في ذلك سحب الأسلحة الثقيلة من حزب "ي ب ك" وتدمير جميع تحصيناته.

بدوره اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن التوصل إلى الاتفاق مع تركيا حول وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا "نتيجة مدهشة"، مشيرا إلى أن الاتفاق أنقذ حياة الأكراد السوريين.

وقال ترامب، في تصريح أدلى به مساء اليوم الخميس من ولاية تكساس: "ما حدث نتيجة مدهشة... وحصلنا على كل ما حلمنا به، وسنتمكن من إعادة قواتنا إلى الوطن، سنستطيع السيطرة على داعش".

وأضاف ترامب: "أود أن أشكر الجميع، وكجماعة أريد أن أشكر الأكراد، وهم سعداء جدا بهذا الحل لأنه بصراحة أنقذ حياتهم. وفعلنا شيئا عظيما بالنسبة إلى شريكنا".

واعتبر أن "هذا يوم عظيم بالنسبة للولايات المتحدة وتركيا، وشركائنا الأكراد والحضارة كلها"، فيما شدد على أنه "لن تكون هناك حاجة لفرض العقوبات" على تركيا.