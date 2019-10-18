الديمقراطيون: اتفاق واشنطن وأنقرة بشأن سوريا "عار"

الوقت-وصفت قيادة الحزب الديمقراطي بالكونغرس الأمريكي اتفاق البلاد مع تركيا بشأن سوريا، الخميس، بأنه "عار".

وفي بيان مشترك، قالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن الاتفاق "يقوض بشكل خطير مصداقية السياسة الخارجية الأمريكية".

واعتبر البيان أن الخطوة "تبعث برسالة خطيرة لحلفائنا وأعدائنا على حد سواء، بأنه لا يمكن الوثوق في كلامنا".

وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "لم يتخل عن شيء، فيما قدّم له الرئيس دونالد ترامب كل شيء".

وتابع أن مجلس النواب سيصوت الأسبوع المقبل على حزمة عقوبات مدعومة من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، ضد تركيا

يذكر أن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، مساء يوم أمس، التوصل إلى اتفاق مع الرئيس التركي رجب الطيب إردوغان بشأن وقف إطلاق النار في شمال سوريا، وأن تركيا ستوقف العمليات العسكرية للسماح لقوات قسد بالانسحاب خلال 120 ساعة.

من جهته أكد مصدر كردي أن وقف إطلاق النار في شمال سوريا سيبدأ اعتباراً من الليلة، لافتاً إلى أنهم وافقوا على وقف إطلاق النار "حقناً لدماء شعبنا وسنصدر بياناً حول موقفنا من الاتفاق".