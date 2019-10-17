الحوثي: المجلس سيأخذ طلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخاص بزيارة الأسرى السعوديين على محمل الجد

الوقت- أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي "إن المجلس سيأخذ طلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخاص بزيارة الأسرى السعوديين على محمل الجد وسيكون ذلك من خلال وزارة الخارجية.

جاء ذلك خلال لقاء عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ومعه رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس اليوم الخميس رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير والوفد المرافق له الذي يزور اليمن حالياً.

وأشار الحوثي إلى ضرورة تفهم اللجنة للتخوفات التي حصلت بسبب قصف مركز الاحتجاز في ذمار.. مبيناً أن هناك توجيهات صدرت لوزارة الدفاع لتزويد الصليب الأحمر بإحداثيات مقرات سجون الأسرى الجدد لتجنب استهدافها من قوى التحالف.

وفي اللقاء أكد عضو المجلس السياسي الأعلى على تقديم كل التسهيلات للجنة لممارسة نشاطها بحسب المواثيق واللوائح التي تعمل عليها، ومن ذلك السماح لفرقها بزيارة أماكن الاحتجاز ومقابلة المحتجزين والأسرى.

ودعا اللجنة إلى تقديم معالجة حقيقية للمشكلة المترتبة على تلك الزيارات والمتمثلة في استهداف تحالف العدوان للمراكز بغرض قتل من فيها من الأسرى، أكثر من مرة .

وأكد الحوثي أن جميع أماكن الاحتجاز هي مواقع مدنية لا تستخدم مطلقا للأغراض العسكرية.. مشيراً إلى أن تحالف العدوان اعتاد الكذب لتبرير جرائمه مثل الصالة الكبرى أو عرس سنبان وكذلك جريمة استهداف عمارة سكنية في شارع الرقاص بصنعاء وغيرها.