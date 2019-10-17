روحاني: على أصدقاء إيران اتخاذ مواقف أكثر حزماً لمواجهة الممارسات الأمريكية اللاشرعية

الوقت-أكد الرئيس الايراني حسن روحاني على ضرورة تكثيف إيران وجنوب إفريقيا مشاوراتهما على الصعيد العالمي بهدف دعم شعب فلسطين المضطهد وكذلك جميع المتضررين بالحرب والمشردين ومنهم شعب اليمن المظلوم.

وفي تصريح أدلى به لدى استقباله وزيرة خارجية جنوب افريقيا نالدي باندور في طهران مساء الأربعاء، أعرب روحاني عن أمله بأن يتخذ أصدقاء إيران ومنهم جنوب إفريقيا مواقف أكثر حزماً في مواجهة الممارسات الأمريكية اللاشرعية واللا إنسانية حيال الشعب الإيراني والتي تشمل حظر الغذاء والدواء.

ولفت إلى الخطوة غير القانونية لأمريكا في الانسحاب من الاتفاق النووي وكذلك فرض الحظر الاقتصادي على إيران، عادّاً هذه الخطوة بأنها ألحقت الضرر بكلا البلدين.

وأشار إلى أن إيران وجنوب إفريقيا تحملان وجهات نظر مشتركة حيال الأمن في المنطقة ومكافحة الإرهاب "وإن رغبتنا على الدوام تتمثل بتعزيز الأمن في الشرق الأوسط والخليج الفارسي".

ومن جهة أخرى أكد روحاني على ضرورة تمتين الأواصر بين إيران وجنوب إفريقيا ما يصبّ في مصلحة الشعبين والمنطقة برمتها.

كما وصف جنوب إفريقيا بالبلد المهم للغاية في افريقيا وشعبها متعلم ولديه ثروات هائلة واتصفت علاقات البلدين بالصداقة الحميمة وقد وقفت إيران إلى جانب شعب هذا البلد في مرحلة الكفاح ضد التمييز العنصري كما إن ممثلي جنوب إفريقيا دعموا إيران على الدوام في الأوساط الدولية.