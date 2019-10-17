الدفاع الإيرانية تزيح الستار عن أول طائرة نفّاثة إيرانية للتدريب

الوقت- أزيح الستار صباح اليوم الخميس في العاصمة طهران، عن أول طائرة إيرانية تمّ تصنيعها محلياً للتدريب.

وقد تم إطلاق اسم "ياسين" على الطائرة الجديدة التي تم تصنيعها في مؤسسة الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع.

وقد خضعت الطائرة للتحليق التجريبي في سماء مدينة "همدان" وقدمت أداءً موفقاً بحضور وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي والعميد الطيار عزيز نصير زاده قائد القوة الجوية في جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية.

كما تعدّ الطائرة الجديدة "ياسين" من طائرات الجيل الجديد، وهي محلية الصنع 100% يبلغ طولها 12 متراً وارتفاعها 4 أمتار ويبلغ وزنها 5 أطنان ونصف الطن وبإمكانها التحليق حتى ارتفاع 12 كيلومتراً.

مواصفات أخرى

تبلغ فاصلة رأس جناحي النفاثة 10 أمتار وتبلغ مساحة جناحيها 24 متراً مربعاً وتم تصنيعها بشكل تتمكن من الإقلاع والهبوط بسرعة تقارب 200 كيلومتر في الساعة لتكون ضمن أفضل الطائرات التدريبية إضافة إلى أن سرعتها في مستوى البحث تقارب سرعة الصوت، كما أن وجود جناح دوار في مؤخرة النفاثة يمكّن الطيار بمناورات خاصة مختلفة.