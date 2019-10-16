بنس وبومبيو على رأس وفد إلى أنقرة.. ما سبب الزيارة؟

الوقت- يلتقي نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في أنقرة الخميس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإقناعه بإعلان "وقف فوري لإطلاق النار" في شمال سوريا حيث تشنّ القوات التركية منذ أسبوع هجوماً ضدّ فصائل كردية سوريّة تعتبرها أنقرة تنظيمات إرهابية.

ويرأس بنس في زيارته إلى تركيا وفداً يضمّ كلاً من وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين والمبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، بحسب ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء.

وقالت الرئاسة في بيان إنّ زيارة بنس تهدف تأمين "وقف فوري لإطلاق النار وتوفير الظروف لحل تفاوضي".

وتابع البيان إنّ بنس سيعقد الخميس اجتماعاً ثنائياً مع أردوغان "سيجدّد خلاله التأكيد على التزام الرئيس ترامب الإبقاء على العقوبات الاقتصادية العقابية على تركيا إلى حين التوصل إلى حل".

وأوضح البيان أنّ "العنف المستمر في المنطقة يقوّض بشدة الحملة ضد تنظيم الدولة (داعش)، ويعرّض المدنيين والأقليّات الدينية للخطر ويهدّد أمن المنطقة بأسرها".

من جانبه أوضح الرئيس الأمريكي أنّ نائبه سيهدّد أردوغان بالمزيد من العقوبات الاقتصادية الأمريكية على تركيا إذا لم توافق على وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا.

وفي تصريح للصحافيين بالبيت الأبيض قال ترامب "نطالب بوقف لإطلاق النار"، وذلك غداة اتصاله بنظيره التركي رجب طيب أردوغان ودعوته إياه إلى إنهاء هجوم الجيش التركي على الفصائل الكردية في شمال سوريا.