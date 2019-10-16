قوات الكيان الصهيوني تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة الغربية

الوقت- اعتقلت قوات الكيان الصهيوني الليلة الماضية وفجر اليوم الاربعاء ، 14 فلسطينياً من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

وحسب مصادر محلية فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب قصي زهران من منزله في قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، كما تم اعتقال أحد الشبان (لم تعرف هويته بعد) على حاجز نصبته عند المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.

وفي الخليل اعتقلت قوات الكيان الصهيوني الشاب عصام حسين مشارقة من بلدة دورا قضاء الخليل.

كما جرى دهم منزل نعمان الحمامدة واستجواب قاطنيه في منطقة التواني شرق مدينة يطا جنوب الخليل، كما تم اعتقال المواطن علي محمد العلامي (38 عاماً) من بلدة بيت أمر شمالي الخليل.

وبحراسة قوات الاحتلال قام مستوطنون باقتحام منطقة بئرٍ أثريٍ أدوا طقوساً تلمودية في حيْ حرم الرامة بمدينة الخليل.