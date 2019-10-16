للتوسط بين إيران والسعودية.. عمران خان يلتقي الملك سلمان وولي العهد

الوقت- في إطار جهود الوساطة التي يبذلها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بين إيران والسعودية، التقى خان بكل من الملك السعودي وولي عهده أثناء زيارته للعاصمة السعودية الرياض.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد جرى خلال المحادثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

وفي بيان صدر عنها ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، أن هذه الزيارة تأتي بعد زيارة خان لإيران في 13 تشرين الأول الحالي ولقائه قادتها، وأنه سيتشاور مع السعوديين على ضوء "مباحثاته الأخيرة مع القادة الآخرين"، حسب التعبير المستخدم في البيان.

يذكر أن عمران خان زار إيران، يوم الأحد، من أجل التوسط بين طهران والرياض بهدف التخفيف من حدة التوتر بينهما، وهو مسعى رحّبت به إيران.

وقد أطلقت إيران مبادرات عديدة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وإبعاد شبح الحروب، كما أنها مدّت يدها إلى السعودية، التي كانت ترفض كل تلك المبادرات خاصة بعد وصول محمد بن سلمان إلى ولاية العهد في السعودية، الذي أعلن سابقاً أنه سينقل الحرب إلى داخل إيران، وجنّد كل إمكانيات بلاده ضد إيران دون جدوى.