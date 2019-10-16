قائد القوة البرية للجيش الإيراني يتفقّد منفذ خسروي الحدودي

الوقت- قام قائد القوة البرية للجيش الإيراني "کیومرث حيدري" بتفقد منفذ خسروي الحدودي والمناطق الغربية للبلاد.
ونقلت أرنا عن العلاقات العامة لجيش الجمهورية الإسلامية أن قائد القوة البرية للجيش قام بتفقد منفذ خسروي الحدودي والمناطق الغربية للبلاد والاطلاع على الجهوزية القتالية والدفاعية للقوات المستقرة في الخطوط الحدودية الأمامية الغربية للبلاد.
وقال العميد حيدري على هامش الزيارة التفقدية: إن الأمن ولله الحمد مستقر تماماً في المناطق الحدودية ومنها منفذ خسروي ويعود الفضل بذلك للقوات البرية للجيش وحرس الحدود وقوات الأمن الداخلي التي تبذل قصارى جهدها بكل يقظة وفطنة للحفاظ على أمن واستقرار مناطق تواجدها .