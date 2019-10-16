بوتين وأردوغان يجريان اتصالاً هاتفياً.. ما مضمونه؟

الوقت- قال الكرملين في وقت متأخر يوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفياً مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بشأن سوريا ووجّه له دعوة لزيارة روسيا في الأيام القليلة المقبلة.

وتابع الكرملين أن بوتين وأردوغان اتفقا خلال المكالمة الهاتفية على ضمان سلامة الأراضي السورية.

وفي بيان قال الكرملين: "وجه فلاديمير بوتين الدعوة لطيب أردوغان للمجيء إلى روسيا في زيارة عمل خلال الأيام المقبلة. وقد تم قبول الدعوة".

وجاء في البيان أن الزعيمين بحثا أيضاً الحاجة إلى تجنّب حدوث مواجهات بين الجيشين التركي والسوري.

وأطلق الجيش التركي 9 اكتوبر اعتداء على شمالي سوريا تحت مسمى عملية "نبع السلام"، سقط خلالها ضحايا مدنيون.