في إطار الدفاع عن الوطن.. الجيش السوري يدخل 3 قرى جديدة في الريف الشمالي

الوقت- دخلت وحدات من الجيش السوري إلى 3 قرى جديدة في الريف الشمالي الغربي لبلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي وذلك في إطار واجب الجيش الوطني في الدفاع عن الوطن ضد الاعتداء التركي والجماعات الموالية له وبسط الأمن والاستقرار بريف الحسكة وكامل التراب السوري.

ووفقاً لوكالة "سانا" فإن وحدات من الجيش السوري وضمن مهامها الوطنية في الدفاع الوطن ضد الاعتداء التركي دخلت مساء الثلاثاء قرى الأغيبش وليلان والطويلة في الريف الشمالي الغربي لبلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي.

وأوضحت أن أهالي القرى التي دخلها الجيش عبّروا عن فرحتهم بقدومه لحمايتهم والدفاع عن الوطن.

يذكر أنه قد دخلت أمس وحدات من الجيش السوري مدينة الطبقة ومطار الطبقة العسكري وبلدة عين عيسى وعدداً من القرى والبلدات بريف الرقة إضافة إلى بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي.