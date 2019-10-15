السعودية تعتقل شاباً لتغريده عن فلسطين ورفضه للتطبيع!

الوقت- قال الأكاديمي السعودي عبد الله العودة نجل الداعية المعتقل سلمان العودة، يوم أمس الاثنين، أن السلطات السعودية اعتقلت الشاب عبد العزيز العودة لكتابته تغريدات تؤيد القضية الفلسطينية.

وقال عبد الله في تغريدة له على موقع "تويتر": إن "عائلة العودة فُجعت بخبر اعتقال ابنها عبد العزيز العودة، وقد كان هذا الاعتقال على خلفية تغريدات يدافع فيها عن القضية الفلسطينية".

وأضاف أنه "بهذا الاعتقال تتكشف النوايا السيئة في الاستمرار في حملات الاعتقال والقمع حتى لمجرد تأييد القضية الفلسطينية والدفاع عنها".

من جانبه، علّق الناشط السياسي السعودي عمر عبد العزيز، في تغريدة أيضاً قال فيها: "اعتقال عبد العزيز العودة وهو الحريص على عدم انتقاد الحكومة دليل على أن مجرد الحديث عن تجريم التطبيع والقضية الفلسطينية سيقودك للسجن والاعتقال، وهذه جريمة عبد العزيز الوحيدة".

ومنذ صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سلم السلطة بات التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي أكثر علانية ووضوحاً، ومن حين لآخر تكشف صحف إسرائيلية عن حجم التقارب بين الرياض وتل أبيب.

وكانت أبرز الزيارات السعودية لـ"إسرائيل" من قبل الناشط الإعلامي محمد سعود، في يوليو الماضي، وذلك خلال زيارته، ضمن وفد لصحفيين عرب، إلى المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، تحت أعين بلاده، تلتها زيارة المنتخب السعودي للأقصى، يوم أمس (14 أكتوبر).