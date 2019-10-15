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  الثلاثاء 15 صفر 1441

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أخبار

الحرائق تلتهم مساحات واسعة من لبنان

الثلاثاء 15 صفر 1441
 
 
 
 
 
الحرائق تلتهم مساحات واسعة من لبنان

الحرائق تلتهم مساحات واسعة من لبنان

الوقت-التهمت الحرائق مساحات واسعة من لبنان وتهدد منازل المواطنين في بعض المناطق اللبنانية من شماله إلى جنوبه من جراء ارتفاع درجات الحرارة.

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الوقت-التهمت الحرائق مساحات واسعة من لبنان وتهدد منازل المواطنين في بعض المناطق اللبنانية من شماله إلى جنوبه من جراء ارتفاع درجات الحرارة.

وقد افترش بعض المواطنين الطرقات والساحات العامة بعدما وصلت الحرائق الى بيوتهم وتعمل فرق الاطفاء على إخماد النيران.

وأعلنت وزيرة الداخلية ريا الحسن السيطرة على النيران في بعض المناطق بنسبة 80 في المئة لكن استمرار هبوب الرياح الساخنة جدّد اشتعال النيران، محذرة من إمكان اندلاع حرائق اضافية اليوم بسبب ارتفاع درجات الحرارة نهاراً.

وكشفت الحسن عن إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الوزارة والدفاع المدني وأفواج الاطفاء للعمل على اخماد الحرائق بشكل سريع.

وأدى تخطي درجات الحرارة معدلاتها الموسمية في هذا الشهر والرياح السريعة إلى امتداد الحرائق حيث باتت تهدد المنازل في بعض المناطق.

واستعان لبنان بطائرات قبرصية لإطفاء الحرائق في منطقة المشرف، حيث طالت الحرائق منطقة الدامور، إضافة إلى بعض القرى في أقضية عكار وعاليه والمتن.

في السياق، أكد رئيس مصلحة الأرصاد الجوية مارك وهيبة أن درجات الحرارة المرتفعة تؤدي إلى تأجيج الحرائق في لبنانوأوضح أن الحرارة الأعلى سجلت في عكار يوم أمس وقاربت الأربعين، في حين وصلت أمس في بيروت إلى 38، لافتاً إلى أن الحرارة تخطت معدلاتها بكثير في مثل هذا الوقت من السنةوأكد وهيبة أن الرياح الجافة ستخف ابتداء من يوم غد الأربعاء.

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لبنان حرائق

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