الجيش السوري يتوجه نحو ريف عين العرب!

الوقت- قالت وكالة "سانا" الرسمية السورية أن الجيش السوري دخل مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي. ويأتي ذلك بعدما أفادت مصادر محلية بأن وحدات الجيش السوري بدأت بالتوجه نحو ريف عين العرب بريف حلب الشرقي.

وكان الجيش السوري قد دخل بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، وفق ما أفادت به مراسلة الميادين في سوريا. في موازاة ذلك أفادت وكالة "سانا" بدخول الجيش السوري بلدة تل تمر في ريف الحسكة الشمالي الغربي، لمواجهة التوغل العسكري التركي.

وبدخول الجيش السوري إلى عين تمر بات يقترب لمسافة عشرين كيلومتراً من الحدود التركية شمال الحسكة.

الجيش كان قد استكمل انتشاره في محيط مدينة منبج من الجهة الغربية والشّمالية، وذلك على مساحة قرابة 100 كيلومتر في محيط منبج، وعلى خط تماس مع درع الفرات المدعوم من تركيا.

أفاد أيضاً بأنّ وحدات من الجيش السوري بدأت دخول مدينة الطبقة في ريف الرقة وتتّجه شمالاً. ونقل عن مصادر محلية أن القوات الأميركية غادرت نقطة المراقبة جنوب عين العرب مساء الأحد.

وكالة "أ ف ب"قالت من جهتها إن قوات الجيش السوري اقتربت من الحدود التركية، وانتشرت على مشارف بلدة تل تمر الواقعة جنوب مدينة رأس العين الحدودية، حيث تدور المعارك بين القوات الكردية والتركية، "وسط ترحيب المدنيين الذين قدموا لاستقبال القوات الحكومية" بحسب الوكالة.

في حين أكدت "سانا" أن "وحدات من الجيش السوري تدخل بلدة تل تمر" الواقعة على بعد نحو 30 كيلومتراً من رأس العين.

يذكر أن تركيا قد بدأت يوم الأربعاء الماضي، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادّعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعاً لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها أمريكا في إطار محاربة "داعش".