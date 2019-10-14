الكيان الإسرائيلي يعتقل محافظ القدس وأمين سر حركة فتح بالمدينة

الوقت- اعتقلت القوات الإسرائيلية اليوم الاثنين محافظ مدينة القدس عدنان غيث، وأمين سر حركة فتح بالمدينة شادي

وداهمت القوات الإسرائيلية في ساعات الفجر الأولى منزلي غيث ومطور في القدس واعتقلتهما.

من جهتها، دانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم، الاعتقالات المتكررة والمتلاحقة من قبل القوات الإسرائيلية لمحافظ القدس وأمين سر حركة فتح بالمدينة والتي كان آخرها فجر اليوم.

وفي بيان مقتضب لها قالت الهيئة: "قوات الاحتلال اقتحمت في ساعة متأخرة من ليلة أمس منزل محافظ القدس عدنان غيث في بلدة سلوان، واعتقلته واقتادته للتحقيق، كما اعتقلت أمين سر حركة فتح بالقدس شادي مطور بعد اقتحام منزله في المدينة".