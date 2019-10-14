جبران باسيل: زيارتي إلى سوريا قريبة

الوقت- أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل اليوم الاثنين أنه سيزور سوريا قريباً.

وكشف وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل أنه سيزور سوريا، وقال "سأزور سوريا لكي يعود الشعب السوري إليها كما عاد جيشها إليها، ولأني أريد للبنان أن يتنفس بسيادته وباقتصاده".

وتساءل باسيل خلال كلمة ألقاها في بلدة الحدث في جبل لبنان: "هل نخسر الرئة الثانية بسبب جنون الحقد أو الرهانات الخاطئة والعبثيّة؟"، وأضاف "السياديون الجدد الذين كانوا أزلام سوريا عندما كانت في لبنان، راحوا يحيكون المؤامرات ضدها عندما خرجت من لبنان".

وبشأن الأزمة الاقتصادية في لبنان توجّه باسيل للبنانيين بالقول "أريد أن أصارحكم بأن معظم حكام لبنان لا يبدون مستعدين للتغيير، فهم أصحاب ذهنية تستسهل التبعية والتسليم للحرب الاقتصادية التي تشنُ علينا وتوهمنا أننا مفلسون منهارون، فيما نحن أغنياء إنما منهوبون".