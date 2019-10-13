مرة جديدة... رئيس الإكوادور يعلن حظر التجوال في العاصمة كيتو

الوقت-أعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو، مساء يوم أمس السبت، حظر التجوال في العاصمة كيتو مع استمرار التظاهرات الرافضة لسياسات الحكومة الاقتصادية.

واستمرت التظاهرات في العاصمة حيث اقتحم محتجون أحد المباني الحكومية، فيما اعلن زعماء الاحتجاجات موافقتهم على الحوار مع الحكومة بعد قرار مورينيو إعادة النظر في قرار رفع الدعم عن المحروقات.

وأعلنت السلطات في البلاد اعتقال ما لا يقل عن 370 متظاهراً ممّن شاركوا في الاحتجاجات الرافضة لإجراءات الحكومة الاقتصادية والتي تناولت رفع الدعم عن المحروقات.

وكان رئيس الإكوادور لينين مورينو قد أعلن، حالة الطوارئ في البلاد لـ 60 يوماً مع تواصل التظاهرات رفضاً لإجراءات اقتصادية اتخذتها الحكومة. وقال مورينو في كلمة له إنه و"بهدف حماية النظام والهدوء وأمن المواطنين والسيطرة على هؤلاء الذين يحاولون بث الفوضى، أعلنت حالة الطوارئ على المستوى الوطني"، مشيراً إلى أن حكومة بلاده مستعدة دائماً للحوار من أجل حل المشاكل العالقة.