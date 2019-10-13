فرنسا وألمانيا توقفان صادرات الأسلحة الى تركيا

الوقت- قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مساء أمس السبت، أن الحكومة الألمانية ستوقف صادرات الأسلحة إلى تركيا، على خلفية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد مواقع الكرد في شمال شرق سوريا.

ونقلت صحيفة "بيلد إن زونتاغ" الألمانية عن ماس قوله "بناء على الهجوم العسكري الذي تقوم به تركيا في شمال شرق سوريا، لن تصدر الحكومة الفيدرالية تصاريح جديدة لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية يمكن لتركيا أن تستخدمها في سوريا".

من جهتها أعلنت فرنسا في بيان مشترك من وزارتي الدفاع والخارجية أيضاً تجميد كل صادرات السلاح إلى تركيا، واعتبر البيان أن الهجوم التركي في شمال سوريا يهدد أمن أوروبا.

هذا وعبر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في اتصال مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن قلقه العميق تجاه العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، وحثه على إنهاء الهجوم شمال سوريا وبدء حوار.