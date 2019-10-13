الانتخابات التونسية... 7 ملايين ناخب يصوتون اليوم في الدورة الثانية

الوقت- يتوجه التونسيون اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية لاختيار أحد المتنافسيْن المرشح المستقل قيس سعيد ومرشح حزب قلب تونس نبيل القروي. ويشارك نحو 7 ملايين ناخب تونسي في التصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد.

إلى ذلك يواصل التونسيون في الخارج لليوم الثالث التصويت في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، حيث يحق لنحو 400 ألف ناخب تونسي في الخارج الإدلاء بأصواتهم.

وذكرت الهيئة العليا للانتخابات أن نسبة التصويت في الخارج حتى يوم أمس السبت بلغت 9 في المئة.

وفي مشهد التحالفات الانتخابية فقد أعلنت حركة النهضة وحركة الشعب والتيار الديمقراطي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والتيار الشعبي دعمهم المرشح قيس سعيد، في حين ترك حزب تحيا تونس الحرية لأنصاره في اختيار أي من المترشحيْن. ودعا حزب العمال إلى مقاطعة الدور الثاني للانتخابات فيما أعلن كل من الحزب الدستوري الحر وحزب أمل دعمهما المرشح القروي. وفيما دعا حزب التكتل إلى التصويت بكثافة للمترشح قيس سعيد ، دعت مجموعة من الشخصيات المستقلة إلى التصويت بالورقة البيضاء.

وقد أفرزت الانتخابات البرلمانية التونسية، فوز النساء بنحو 15 في المئة من مقاعد البرلمان.