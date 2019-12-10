3 آلاف جندي أمريكي إلى السعودية: حماية أم جباية؟

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  السبت 12 صفر 1441

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من هي الجهات التي نفذت الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية؟

من هي الجهات التي نفذت الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية؟ الوقت- أدانت الحكومة الايرانية الهجوم الارهابي على ناقلة النفط التابعة لها في مياه البحر الاحمر وحول هذا السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، بأنه سيتم الكشف عن تفاصيل هذه الحادث في المستقبل القريب.

هل يلجأ الأكراد إلى خيار "رابح-رابح" مع دمشق؟ الوقت- تواصل تركيا عدوانها على سوريا. ليست المرّة الأولى التي تهاجم فيها أنقرة دمشق، وليست المرّة الأولى أيضاً التي يكون فيها الأكراد هدفاً للغزو التركي. وفي كلّ مرّة من المرّات

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آخر التطورات الميدانية في محافظة الجوف.. ضربات قاتلة تنهال على مرتزقة العدوان + خريطة ميدانية وصور الوقت- تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" من تنفيذ العديد من العمليات العسكرية المنفصلة في الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من محافظة "الجوف" اليمنية.

أخبار

هجوم على ناقلة نفط إيرانية مقابل السواحل السعودية، فمن الفاعل؟!

هجوم على ناقلة نفط إيرانية مقابل السواحل السعودية، فمن الفاعل؟!

الوقت- أعلنت وسائل إعلامية إيرانية صباح اليوم الجمعة تعرض ناقلة إيرانية، على بعد 96 كيلومتراً من ميناء جدة السعودي، إلى حادث انفجار أصاب هيكل السفينة.

ماكرون للسعودية والامارات: لا تستخدموا اسلحتنا في حرب اليمن!

رئيس البنك المركزي الإيراني: ترامب طلب التوسط لكي يجلس الى جانب الرئيس الإيراني! الوقت-أكّد رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من أحد المسؤولين التوسط لكي تتراجع الولايات المتحدة عن خطواتها العقابية تجاه إيران.

المقداد يهاجم اردوغان... ولن نتحاور مع قسد التي رهَنت نفسها لأمريكا! الوقت- أعلن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يوم أمس الخميس "الأفضل أن نصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالكذّاب الذي تأصل الكذب فيه منذ تعامله مع الأزمة السورية".

ترامب: اردوغان أمام خيارات ثلاث لا رابع لهم! الوقت- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن التوسط للتوصل لاتفاق بين تركيا والأكراد أحد ثلاثة خيارات أمام واشنطن بعد التوغل العسكري التركي في سوريا.

مسؤول أميركي كبير: عملية "نبع السلام" لم تتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه ترامب! الوقت-أعلن مسؤول أميركي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة "أ ف ب"، يوم أمس الخميس، أن العملية العسكرية التركية لم تتخط في هذه المرحلة الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لا تزال تسيطر على جميع معتقلي تنظيم داعش.

مقتل جندي تركي واصابة آخرين في ثالث أيام العدوان التركي على سوريا الوقت-أعلنت وزارة الدفاع التركية فجر اليوم الجمعة مقتل جنديّ وإصابة 3 آخرين في اشتباكات مع حزب العمال الكردستانيّ، في وقتٍ تستمرّ فيه المعارك بين القوات التركية وقوات سوريا الديموقراطية في المناطق الحدودية للشمال السوريّ.

بعد "العدوان التركي" على سوريا.. الجامعة العربية تعقد اجتماعاً طارئاً الوقت- تعقد جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً، يوم السبت المقبل، على مستوى وزراء الخارجية لبحث "العدوان التركي" على الأراضي السورية.

دول أوروبية تدين العملية العسكرية التركية في شمال سوريا الوقت- نددت دول أوروبية بالعملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في شمال سوريا، يوم الأربعاء، باعتبار أن هذا التوغل يزيد زعزعة استقرار البلد العربي، ويساعد على عودة ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي.

أمريكا تنقل سجناء أخطر مسلحي "داعش" في سوريا الوقت- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا قامت بنقل سجناء "أخطر المسلحين" من تنظيم "داعش" الإرهابي من مناطق سورية، حيث تجري تركيا عملية عسكرية إلى أماكن أخرى.

العدوان التركي على سوريا يخلّف عشرات الضحايا من المدنيين في ريف الحسكة الوقت- قتل 8 مدنيين وجرح 20 آخرون جراء العدوان التركي على القامشلي والدرباسية ورأس العين بريف الحسكة والذي استهدف المرافق الخدمية والبنى التحتية المهمة كالسدود ومحطات الكهرباء والمياه التي تروي ملايين السكان.

ردّاً على الاعتداء التركي لسوريا... علي لاريجاني يلغي زيارته لتركيا الوقت- ألغى رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني زيارته إلى تركيا عقب الهجوم التركي على شمال شرق سوريا.

خلال حملة اعتقالات.. الكيان الصهيوني يعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 8 شبان فلسطينيين، خلال حملة اعتقالات، نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

المفوضية الأوروبية تدعو تركيا لوقف العملية العسكرية في سوريا الوقت- قال رئيس المفوضية الأوروبية يونكر إنه دعا تركيا لضبط النفس ووقف العملية العسكرية في سوريا.

القوات التركية تشنّ هجوماً مدفعياً وجوياً على مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي الوقت- قامت القوات التركية بشنّ هجوم مدفعي وجوي على مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، وامتد إلى بلدتي عين عيسى وتل أبيض بريف الرقة.

تركيا تعلن بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا الوقت- أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا.

مجلس الأمن الدولي يجدد الالتزام بسيادة سوريا الوقت- جدّد مجلس الأمن الدولي تأكيد التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها موضحاً أن الحل للأزمة فيها يتحقق بالطرق السلمية.

أنباء عن انسحاب إماراتي وسوداني من أكبر القواعد في اليمن الوقت- أفاد موقع "روسيا اليوم"، صباح اليوم الأربعاء، بأن قوات إماراتية وسودانية، انسحبت من قاعدة العند الجوية، التي تعدّ الأكبر في اليمن، وتقع في محافظة لحج الجنوبية، على بعد 60 كيلومترا شمال عدن.

طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية الوقت- جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية منفذاً طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي.

الصين: أمريكا تنتهك القانون الدولي وتتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد الوقت- أعلنت السفارة الصينية في واشنطن أن القيود التي فرضتها أمريكا على منح تأشيرات الدخول لعدد من المسؤولين وحظر الشركات الصينية على خلفية مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ تنتهك القانون الدولي وتعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد.

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مقالات

3 آلاف جندي أمريكي إلى السعودية: حماية أم جباية؟

السبت 12 صفر 1441
 
 
 
 
 
3 آلاف جندي أمريكي إلى السعودية: حماية أم جباية؟

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الوقت- على وقع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، إرسال نحو 3 آلاف جندي أمريكي إضافي وبطاريتي "باتريوت" وأسراب من المقاتلات الدفاعية ونظام دفاع "ثاد".

لم يمضِ كثيراً على كلام وزير الدفاع الأمريكي حتى طالعنا الرئيس الأمريكي ترامب بسمفونيته المعهودة ليؤكد على أن السعودية وافقت على أن تدفع للولايات المتحدة مقابل كل ما تفعله من أجل مساعدتها. ليوضح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض إن بلاده ستنشر قوات إضافية في السعودية وهي حليف جيد. ترامب ومن أجل تبريره للداخل سبب السماح بنشر جنود أمريكيين في مناطق جديدة وهو الرافض لدخول الجيش الأمريكي إلى مناطق "عبثيّة" أوضح أن السعوديين يشترون منتجات أميركية بقيمة مئات المليارات من الدولارات إضافةً الى المعدات العسكرية بنحو مئة وعشرة مليارات دولار.

لا يخرج الكلام الأمريكي تجاه السعودية عن إطارين، الأول الحماية كونها حليف والثاني سياسة الحلب التي أفصح عنها ترامب. جرت العادة على استخدام واشنطن للعنوان الاوّل منذ لقاء الملك السعودي المؤسس مع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت على متن المدمّرة الأمريكية يو أس أس كوينسي نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى حقبة الرئيس أوباما، لكن ترامب ومع وصوله إلى البيت الأبيض بدأ باستخدام الأسلوب الثاني، وإن كانت الحقيقة هي حلب أمريكا للسعودية منذ التأسيس.

السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، هل هناك نيّة أمريكية حقيقة للدفاع عن السعودية في حال تعرّضها لهجوم أم ان هناك هدف آخر خلف هذه الخطوة؟

إن الإجابة على هذا السؤال تستدعي الإشارة إلى النقاط التالية، أبرزها:

أوّلاً: إن قراءة كافّة التجارب السابقة تؤكد أن الأمريكيين لا يحفظون حلفاءهم ولا يحترمون الاتفاقات، وبالتالي في حال بروز أيّ توتر أو نزاع، واشنطن ستقف مكتوفة الأيدي. آخر هذه التجارب هي ما حصل مع الأكراد فالأمريكيون تخلوا عن الأكراد في ليلة وضحاها وتركوهم، وهذا مصير كل من يراهن على أمريكا. يمكن تلخيص تجارب التحالف مع أمريكا في عبارة واحدة: لا يمكن لأحد أن يؤمن للأمريكي ويراهن على الاتفاق معه لأن مصيره سيكون الخذلان.

ثانياً: إن مراجعة كلام الرئيس الأمريكي تؤكد أن الرئيس التاجر قد بنى سياسته الخارجية على أُسس اقتصاديّة بعيدة عن المواجهة العسكريّة، وبالتالي إن الهدف الرئيسي  لهذه القوات المزيد من سياسة الحلب، فالأموال التي ستدفع لهؤلاء الجنود من النفط السعودي الذي يعود للشعب السعودي. إليكم غيض من فيض ما قاله ترامب سابقاً: نحن نخسر الكثير بدفاعنا عنكم (السعودية) ولديكم الكثير من الأموال.. باتصال هاتفي واحد نحصل على 500 مليون دولار.. أنفقوا مئات ملايين الدولار أمامنا..عليكم الدفع.. ليس لديهم سوى النقود.

ثالثاً: يبدو واضحاً أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يتّعظ من تجربة العدوان على اليمن بشكل عام، واستهداف منشأتي بقيق وخريص على وجه الخصوص. فالصفقات  العسكرية التي تقدّر بمئات المليارات من الدولارات فشلت في تحقيق أي نصر سعودي، كما أن مئات الملايين من الدولارات التي أنفقتها الرياض على المنظومات الدفاعية سقطت أمام الطائرات الي لا تفوق أسعارها بضع مئات الدولارات.

رابعاً: هناك خشية أمريكية واضحة من بروز أي توجّه سعودي للتوجه شرقاً من الناحية التسليحية، أي التوجه إلى روسيا والصين كما فعلت تركيا. لذلك مان لا بد من جرعة دعم اضافية للسعودية حيث لم تعد صفقات السلاح كافية كما هو الحال سابقاً. في الحقيقة، حاول الجانب الروسي اسثتمار الضربة على المنشآت النفطية مركزاً على فشل السلاح الأمريكي على أرض الواقع. بعبارة أخرى، إن فشل المشروع الأمريكي في المنطقة ينذر بخسارة الحليف تلو الآخر وتوجههم نحو قبلة جديدة يرضونها، هذا ما حصل مع  تركيا، وربما يحصل مع مصر والإمارات وقطر والسعوديّة. لذلك، تسعى واشنطن للحؤول دون تسرّب المزيد من الحلفاء، خاصّة أن السعوديّة هي المشتري الاكبر للسلاح الأمريكي. أي هؤلاء الجنود هم ورقة ضغط على النظام السعودي، ومن غير المستبعد التلويح بورقة الانقلاب العسكري على النظام الحالي في حال قرر الخروج من العباءة الأمريكية. حينها يتم دعم بعض القيادات العسكرية للقيام بانقلاب عسكري، وحينها ترفع واشنطن شعار دعم الحريات مقدمة نفسها على أنها المُخلّص من النظام السعودي الديكتاتوري الذي دعمته لعقود طويلة.

في الختام، يبدو واضحاً أن الخطوة الامريكية الأخيرة تأتي في إطار سياسة الجباية، وإن حملت عنوان الحماية. هناك سبب آخر يتلخّص في منع أي توجه سعودي للخروج من العباءة الأمريكية. باختصار، ترامب يمارس المزيد من سياسة الحلب التي لن  تنتهي إلاّ بالقضاء على الثروة السعودية، وحين يجفّ الحليب السعودي ستذبح المملكة بأيدٍ أمريكية.

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كلمات مفتاحية :

السعودية أمريكا ترامب محمد بن سلمان البنتاغون السلاح الأمريكي

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