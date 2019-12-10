السعودية تتجه نحو الصين؛ هل بدأت الركيزة الثانية لهيمنة واشنطن في المنطقة بالانهيار؟

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  السبت 12 صفر 1441

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من هي الجهات التي نفذت الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية؟

من هي الجهات التي نفذت الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية؟ الوقت- أدانت الحكومة الايرانية الهجوم الارهابي على ناقلة النفط التابعة لها في مياه البحر الاحمر وحول هذا السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، بأنه سيتم الكشف عن تفاصيل هذه الحادث في المستقبل القريب.

هل يلجأ الأكراد إلى خيار "رابح-رابح" مع دمشق؟ الوقت- تواصل تركيا عدوانها على سوريا. ليست المرّة الأولى التي تهاجم فيها أنقرة دمشق، وليست المرّة الأولى أيضاً التي يكون فيها الأكراد هدفاً للغزو التركي. وفي كلّ مرّة من المرّات

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آخر التطورات الميدانية في محافظة الجوف.. ضربات قاتلة تنهال على مرتزقة العدوان + خريطة ميدانية وصور الوقت- تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" من تنفيذ العديد من العمليات العسكرية المنفصلة في الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من محافظة "الجوف" اليمنية.

أخبار

هجوم على ناقلة نفط إيرانية مقابل السواحل السعودية، فمن الفاعل؟!

هجوم على ناقلة نفط إيرانية مقابل السواحل السعودية، فمن الفاعل؟!

الوقت- أعلنت وسائل إعلامية إيرانية صباح اليوم الجمعة تعرض ناقلة إيرانية، على بعد 96 كيلومتراً من ميناء جدة السعودي، إلى حادث انفجار أصاب هيكل السفينة.

ماكرون للسعودية والامارات: لا تستخدموا اسلحتنا في حرب اليمن!

رئيس البنك المركزي الإيراني: ترامب طلب التوسط لكي يجلس الى جانب الرئيس الإيراني! الوقت-أكّد رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من أحد المسؤولين التوسط لكي تتراجع الولايات المتحدة عن خطواتها العقابية تجاه إيران.

المقداد يهاجم اردوغان... ولن نتحاور مع قسد التي رهَنت نفسها لأمريكا! الوقت- أعلن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يوم أمس الخميس "الأفضل أن نصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالكذّاب الذي تأصل الكذب فيه منذ تعامله مع الأزمة السورية".

ترامب: اردوغان أمام خيارات ثلاث لا رابع لهم! الوقت- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن التوسط للتوصل لاتفاق بين تركيا والأكراد أحد ثلاثة خيارات أمام واشنطن بعد التوغل العسكري التركي في سوريا.

مسؤول أميركي كبير: عملية "نبع السلام" لم تتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه ترامب! الوقت-أعلن مسؤول أميركي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة "أ ف ب"، يوم أمس الخميس، أن العملية العسكرية التركية لم تتخط في هذه المرحلة الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لا تزال تسيطر على جميع معتقلي تنظيم داعش.

مقتل جندي تركي واصابة آخرين في ثالث أيام العدوان التركي على سوريا الوقت-أعلنت وزارة الدفاع التركية فجر اليوم الجمعة مقتل جنديّ وإصابة 3 آخرين في اشتباكات مع حزب العمال الكردستانيّ، في وقتٍ تستمرّ فيه المعارك بين القوات التركية وقوات سوريا الديموقراطية في المناطق الحدودية للشمال السوريّ.

بعد "العدوان التركي" على سوريا.. الجامعة العربية تعقد اجتماعاً طارئاً الوقت- تعقد جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً، يوم السبت المقبل، على مستوى وزراء الخارجية لبحث "العدوان التركي" على الأراضي السورية.

دول أوروبية تدين العملية العسكرية التركية في شمال سوريا الوقت- نددت دول أوروبية بالعملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في شمال سوريا، يوم الأربعاء، باعتبار أن هذا التوغل يزيد زعزعة استقرار البلد العربي، ويساعد على عودة ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي.

أمريكا تنقل سجناء أخطر مسلحي "داعش" في سوريا الوقت- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا قامت بنقل سجناء "أخطر المسلحين" من تنظيم "داعش" الإرهابي من مناطق سورية، حيث تجري تركيا عملية عسكرية إلى أماكن أخرى.

العدوان التركي على سوريا يخلّف عشرات الضحايا من المدنيين في ريف الحسكة الوقت- قتل 8 مدنيين وجرح 20 آخرون جراء العدوان التركي على القامشلي والدرباسية ورأس العين بريف الحسكة والذي استهدف المرافق الخدمية والبنى التحتية المهمة كالسدود ومحطات الكهرباء والمياه التي تروي ملايين السكان.

ردّاً على الاعتداء التركي لسوريا... علي لاريجاني يلغي زيارته لتركيا الوقت- ألغى رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني زيارته إلى تركيا عقب الهجوم التركي على شمال شرق سوريا.

خلال حملة اعتقالات.. الكيان الصهيوني يعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 8 شبان فلسطينيين، خلال حملة اعتقالات، نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

المفوضية الأوروبية تدعو تركيا لوقف العملية العسكرية في سوريا الوقت- قال رئيس المفوضية الأوروبية يونكر إنه دعا تركيا لضبط النفس ووقف العملية العسكرية في سوريا.

القوات التركية تشنّ هجوماً مدفعياً وجوياً على مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي الوقت- قامت القوات التركية بشنّ هجوم مدفعي وجوي على مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، وامتد إلى بلدتي عين عيسى وتل أبيض بريف الرقة.

تركيا تعلن بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا الوقت- أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا.

مجلس الأمن الدولي يجدد الالتزام بسيادة سوريا الوقت- جدّد مجلس الأمن الدولي تأكيد التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها موضحاً أن الحل للأزمة فيها يتحقق بالطرق السلمية.

أنباء عن انسحاب إماراتي وسوداني من أكبر القواعد في اليمن الوقت- أفاد موقع "روسيا اليوم"، صباح اليوم الأربعاء، بأن قوات إماراتية وسودانية، انسحبت من قاعدة العند الجوية، التي تعدّ الأكبر في اليمن، وتقع في محافظة لحج الجنوبية، على بعد 60 كيلومترا شمال عدن.

طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية الوقت- جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية منفذاً طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي.

الصين: أمريكا تنتهك القانون الدولي وتتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد الوقت- أعلنت السفارة الصينية في واشنطن أن القيود التي فرضتها أمريكا على منح تأشيرات الدخول لعدد من المسؤولين وحظر الشركات الصينية على خلفية مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ تنتهك القانون الدولي وتعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد.

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تقارير

السعودية تتجه نحو الصين؛ هل بدأت الركيزة الثانية لهيمنة واشنطن في المنطقة بالانهيار؟

السبت 12 صفر 1441
 
 
 
 
 
السعودية تتجه نحو الصين؛ هل بدأت الركيزة الثانية لهيمنة واشنطن في المنطقة بالانهيار؟

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هل ينجح "ترامب" أخيراً في تشكيل "الناتو العربي"؟

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الوقت- في الـ20 مايو عام 2017، قام الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأول رحلة خارجية له إلى المملكة العربية السعودية ولقد جاءت تلك الزيارة بعد نحو أربعة أشهر من وصوله إلى البيت الأبيض وكان من المعروف أن هدف تلك الزيارة يتمثل في الفوز بقلب الرياض لحلبها المزيد من المليارات. ولكن هل كان هناك يد أخرى إلى جانب أمريكا تحاول كسب الوّد السعودي؟ وهنا يمكن القول بأن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان، لماذا لم يعد بمقدور واشنطن حلب البقرة السعودية؟ وبدلا من الولايات المتحدة إلى اين ستذهب الرياض؟

لماذا لم يعد بمقدور الولايات المتحدة حلب البقرة السعودية المزيد من الاموال؟

تشير جميع الأدلة إلى أنه بعد مرور أربعة عقود علی إنهیار الهيمنة الامريكية على إيران، حان الوقت لإنهيار الركيزة الثانية لهيمنة واشنطن في المنطقة. يذكر أن أبناء الشعب الايراني تمكنوا بعدما إنهار نظام الشاة السابق من طرد الخبراء والقادة العسكريين الامريكيين الذين كانوا يديروا شؤون الحكم في طهران في ذلك الوقت. وفي وقتنا الحالي تشير العديد من الاحداث الميدانية بأن ضعف الولايات المتحدة يرجع إلى حمايتها للمملكة العربية السعودية التي قامت بالكثير من المجازر وخلقت العديد من الازمات في المنطقة ولهذا فإن البيت الابيض لا يريد أن تستمر الرياض في خلق الكثير من الفوضى في المنطقة.

وفي فترة رئاستي "أوباما" و"ترامب" ظهرت بعض الادلة الواضحة التي تؤكد بأن سياسة واشنطن تجاه الرياض تغيرت. فعلى الرغم من أن الرياض وواشنطن كانتا في السابق متفقتان حول العديد من القضايا الكبرى والحساسة التي تتعلق بالمنطقة، إلا أنهما خلال الفترة الاخيرة دخلتا في صراع حول بعض القضايا التي تهم المنطقة وتعد قضية الاتفاق النووي مع إيران احدى القضايا التي خلقت فجوة بين واشنطن والرياض. في الواقع، لقد كانت المملكة العربية السعودية تأمل في أن تستمر واشنطن في حماية مصالحها التي حددتها لنفسها في المنطقة، لكن واشنطن تخلت عنها.

وإذا كان الرئيس الامريكي السابق "باراك أوباما" رمزا لعدم الرغبة، فإن الرئيس الحالي "دونالد ترامب" رمزا لعدم القدرة. وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الاخبارية بأن واشنطن خلال عهد "ترامب"، فشلت في التستر على جريمة القتل التي قام بها ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" في حق الصحفي السعودي المعارض "جمال خاشقجي" في القنصلية السعودية في اسطنبول ولم تتمكن واشنطن أيضا من انتشال الرياض من مستنقع اليمن أو تمويل الرياض للدخول في حرب أخرى في المنطقة. ولهذا السبب، حث الرئيس الامريكي "ترامب" الرياض مرارًا وتكرارًا على أنه إذا أرادت الرياض من الولايات المتحدة أن تدعمها في حرب أخرى، فسيتعين عليها دفع جميع تكاليفها. يذكر أن لجنة الخبراء أشارت يوم الاثنين الماضي مرة أخرى في تقريرها الذي ارسلته إلى مجلس الامن بالجرائم التي ارتكبتها قوات تحالف العدوان السعودي في اليمن.

للحفاظ على بقاء المملكة العربية السعودية تحت مظلة الولايات المتحدة، وضع "ترامب" استراتيجية جديدة لتشجيع الرياض بالاستمرار في تنفيذ جميع المطالب الامريكية في منطقة غرب آسيا، لكن تلك الاستراتيجية لم تنجح حتى الآن. يذكر أن الرئيس "ترامب" بذل الكثير من الجهود أيضًا لتعزيز العلاقات الودية بين صهره، "جاريد كوشنر" و"بن سلمان"، حتى لا يفقد ثقة الرياض. لكن الآن وبعد الحرب في سوريا، أصبحت الحرب في اليمن أيضًا انعكاسًا ثانياً لفشل مشاريعهم المشتركة ومن المرجح أن تكون "صفقة القرن" هي الانعكاس الثالث لفشل مشاريعهم المشتركة في المنطقة.

إلى أين ستذهب الأموال السعودية؟

إن الصين هي المرشح الأكثر أهمية لزيادة التعاون الاقتصادي مع المملكة العربية السعودية. في الأساس، لقد أدى توسع القوة الصينية والروسية في المنطقة إلى تسريع عملية خروج المملكة العربية السعودية من تحت المظلة الأمريكية، وهنا تشير العديد من الاحداث إلى أن المملكة العربية السعودية تميل إلى توسيع التعاون الاقتصادي مع الصين بدلاً من الانخراط في عواقب مؤلمة نتيجة للتعاون السياسي مع الولايات المتحدة.

وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الاخبارية بأنه في التاسع من مارس عام 2017، قال "شي جين بينغ" بعد لقائه العاهل السعودي وولي العهد السعودي إن نتائج المحادثات "تجاوزت توقعاتنا". وفي فبراير من هذا العام، تم التوقيع على اتفاقية اقتصادية وتجارية بقيمة 28 مليار دولار بين البلدين وتم الاتفاق أيضا على زيادة صادرات السعودية النفطية إلى الصين، والتي سيتم تكريرها في المصفاة الصينية المزمع إنشاؤها خلال الاشهر القليلة القادمة. وهذا الامر ذو أهمية كبيرة وذلك لأن مبيعات النفط إلى الولايات المتحدة كانت عاملاً رئيسياً في توثيق العلاقات بين البلدين، لكن الإحصاءات تشير إلى أن الولايات المتحدة اشترت كميات أقل من النفط في عام 2018 مما كانت عليه في خلال السنوات الماضية.

الخلاصة

إن كل هذا لا يعني أنه سيكون هناك انهيار قريباً للعلاقات السياسية أو الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، أو أن المملكة العربية السعودية، التي تعتمد بشكل حصري على الولايات المتحدة، ستصبح مستعمرة صينية ! ولكن النقاش هنا يدور حول انخفاض مستوى اعتماد المملكة العربية السعودية الاقتصادي على الولايات المتحدة، الامر الذي سوف يؤدي إلى تغيير ظروف تعاونها السياسي في المنطقة وهنا يمكن القول بأنه لدى المملكة العربية السعودية خيارات أخرى لتوسيع علاقاتها الاقتصادية، بما في ذلك مع روسيا والهند. وفي وقتنا الحالي تعيش الولايات المتحدة في مأزق ومع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يحص "ترامب" بشكل متزايد حلفاء واشنطن في المنطقة على وقف تسريع تعاونهم الاقتصادي مع الصين وذلك لانه يخشى من تراجع قوة الولايات المتحدة في المنطقة وذهاب شركاء واشنطن الاقتصاديين إقليميين نحو الصين.

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ترامب بن سلمان علاقات اموال حلب بقرة بكين تعاون خوف حروب أزمات

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