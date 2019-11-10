هجوم على ناقلة نفط إيرانية مقابل السواحل السعودية، فمن الفاعل؟!

الوقت- أعلنت وسائل إعلامية إيرانية صباح اليوم الجمعة تعرض ناقلة إيرانية، على بعد 96 كيلومتراً من ميناء جدة السعودي، إلى حادث انفجار أصاب هيكل السفينة.

وذكرت وكالة الإيرانية الرسمية "إرنا" أن "الخزانين الرئيسيين للسفينة المملوكة لشركة النفط الوطنية تعرضا لأضرار جراء حادث التفجير؛ ما أدى إلى تسرب النفط المخزون فيهما في البحر الأحمر".

وأضافت أن "الخبراء الفنيين الموجودين على متن السفينة يحققون حالياً في أسباب وقوع الانفجار، معربين عن توقعهم أن يكون الحادث بفعل عمل إرهابي".

يذطر ان منطقة الخليج الفارسي تعيش في الأونة الأخيرة حالة من التوتر وذلك منذ انسحاب واشنطن، في مايو 2018، من اتفاق البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015، ثم فرضها عقوبات قاسية على إيران، كما شهدت الأشهر الأخيرة هجمات على ناقلات نفط في الخليج.