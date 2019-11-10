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  الجمعة 11 صفر 1441

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البحرين تقمع وتعذّب دون رقيب أو حسيب.. ولكن ما الذي أغضبها؟ الوقت- لم يشهد التاريخ الحديث أسوء من هذه المرحلة التاريخية التي نمر بها على مستوى قمع الحريات ومنع المواطنين من التعبير عن آرائهم بحرية أو بأدنى درجات الحرية، وفي حال عبروا عن أفكارهم سيكون ...

آخر التطورات الميدانية في محافظة الجوف.. ضربات قاتلة تنهال على مرتزقة العدوان + خريطة ميدانية وصور الوقت- تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" من تنفيذ العديد من العمليات العسكرية المنفصلة في الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من محافظة "الجوف" اليمنية.

ما هو الدور الذي لعبه البعثیون في الاضطرابات الأخيرة التي شهدها العراق؟ + صور الوقت- في الأيام الأخيرة، تحولت الاحتجاجات الشعبية السلمية في العراق إلى احتجاجات عنيفة، وحول هذا السياق، كشفت معلومات جديدة أن العناصر البعثية لعبت دوراً هاماً في تأجيج تلك الاضطرابات.

لماذا تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟ بطبيعة الحال، من شأن افتعال أزمة خارجية أن يمهد الطريق لصرف انتباه الناس ووسائل الإعلام عن التركيز على "أوكرانيا غـيت".

أهداف الکيان الإسرائيلي من اقتراح معاهدة عدم الاعتداء مع الدول الخليجية خطر خطة "هرمز" للسلام للصهاينة هو الانتباه إلى المخاوف المتزايدة للدول الخليجية، بعد رؤية عدم نجاح سياسة ترامب المتمثلة في الضغط الأقصى على إيران، بحيث وجدت السعودية والإمارات كداعمين لهذه السياسة، أن واشنطن لن تكون قادرةً على توفير الأمن لهذه الدول في الظروف المتأزمة.

أخبار

هجوم على ناقلة نفط إيرانية مقابل السواحل السعودية، فمن الفاعل؟!

هجوم على ناقلة نفط إيرانية مقابل السواحل السعودية، فمن الفاعل؟!

الوقت- أعلنت وسائل إعلامية إيرانية صباح اليوم الجمعة تعرض ناقلة إيرانية، على بعد 96 كيلومتراً من ميناء جدة السعودي، إلى حادث انفجار أصاب هيكل السفينة.

ماكرون للسعودية والامارات: لا تستخدموا اسلحتنا في حرب اليمن!

رئيس البنك المركزي الإيراني: ترامب طلب التوسط لكي يجلس الى جانب الرئيس الإيراني! الوقت-أكّد رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من أحد المسؤولين التوسط لكي تتراجع الولايات المتحدة عن خطواتها العقابية تجاه إيران.

المقداد يهاجم اردوغان... ولن نتحاور مع قسد التي رهَنت نفسها لأمريكا! الوقت- أعلن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يوم أمس الخميس "الأفضل أن نصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالكذّاب الذي تأصل الكذب فيه منذ تعامله مع الأزمة السورية".

ترامب: اردوغان أمام خيارات ثلاث لا رابع لهم! الوقت- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن التوسط للتوصل لاتفاق بين تركيا والأكراد أحد ثلاثة خيارات أمام واشنطن بعد التوغل العسكري التركي في سوريا.

مسؤول أميركي كبير: عملية "نبع السلام" لم تتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه ترامب! الوقت-أعلن مسؤول أميركي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة "أ ف ب"، يوم أمس الخميس، أن العملية العسكرية التركية لم تتخط في هذه المرحلة الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لا تزال تسيطر على جميع معتقلي تنظيم داعش.

مقتل جندي تركي واصابة آخرين في ثالث أيام العدوان التركي على سوريا الوقت-أعلنت وزارة الدفاع التركية فجر اليوم الجمعة مقتل جنديّ وإصابة 3 آخرين في اشتباكات مع حزب العمال الكردستانيّ، في وقتٍ تستمرّ فيه المعارك بين القوات التركية وقوات سوريا الديموقراطية في المناطق الحدودية للشمال السوريّ.

بعد "العدوان التركي" على سوريا.. الجامعة العربية تعقد اجتماعاً طارئاً الوقت- تعقد جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً، يوم السبت المقبل، على مستوى وزراء الخارجية لبحث "العدوان التركي" على الأراضي السورية.

دول أوروبية تدين العملية العسكرية التركية في شمال سوريا الوقت- نددت دول أوروبية بالعملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في شمال سوريا، يوم الأربعاء، باعتبار أن هذا التوغل يزيد زعزعة استقرار البلد العربي، ويساعد على عودة ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي.

أمريكا تنقل سجناء أخطر مسلحي "داعش" في سوريا الوقت- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا قامت بنقل سجناء "أخطر المسلحين" من تنظيم "داعش" الإرهابي من مناطق سورية، حيث تجري تركيا عملية عسكرية إلى أماكن أخرى.

العدوان التركي على سوريا يخلّف عشرات الضحايا من المدنيين في ريف الحسكة الوقت- قتل 8 مدنيين وجرح 20 آخرون جراء العدوان التركي على القامشلي والدرباسية ورأس العين بريف الحسكة والذي استهدف المرافق الخدمية والبنى التحتية المهمة كالسدود ومحطات الكهرباء والمياه التي تروي ملايين السكان.

ردّاً على الاعتداء التركي لسوريا... علي لاريجاني يلغي زيارته لتركيا الوقت- ألغى رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني زيارته إلى تركيا عقب الهجوم التركي على شمال شرق سوريا.

خلال حملة اعتقالات.. الكيان الصهيوني يعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 8 شبان فلسطينيين، خلال حملة اعتقالات، نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

المفوضية الأوروبية تدعو تركيا لوقف العملية العسكرية في سوريا الوقت- قال رئيس المفوضية الأوروبية يونكر إنه دعا تركيا لضبط النفس ووقف العملية العسكرية في سوريا.

القوات التركية تشنّ هجوماً مدفعياً وجوياً على مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي الوقت- قامت القوات التركية بشنّ هجوم مدفعي وجوي على مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، وامتد إلى بلدتي عين عيسى وتل أبيض بريف الرقة.

تركيا تعلن بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا الوقت- أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا.

مجلس الأمن الدولي يجدد الالتزام بسيادة سوريا الوقت- جدّد مجلس الأمن الدولي تأكيد التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها موضحاً أن الحل للأزمة فيها يتحقق بالطرق السلمية.

أنباء عن انسحاب إماراتي وسوداني من أكبر القواعد في اليمن الوقت- أفاد موقع "روسيا اليوم"، صباح اليوم الأربعاء، بأن قوات إماراتية وسودانية، انسحبت من قاعدة العند الجوية، التي تعدّ الأكبر في اليمن، وتقع في محافظة لحج الجنوبية، على بعد 60 كيلومترا شمال عدن.

طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية الوقت- جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية منفذاً طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي.

الصين: أمريكا تنتهك القانون الدولي وتتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد الوقت- أعلنت السفارة الصينية في واشنطن أن القيود التي فرضتها أمريكا على منح تأشيرات الدخول لعدد من المسؤولين وحظر الشركات الصينية على خلفية مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ تنتهك القانون الدولي وتعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد.

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أخبار

ماكرون للسعودية والامارات: لا تستخدموا اسلحتنا في حرب اليمن!

الجمعة 11 صفر 1441
 
 
 
 
 
ماكرون للسعودية والامارات: لا تستخدموا اسلحتنا في حرب اليمن!

ماكرون للسعودية والامارات: لا تستخدموا اسلحتنا في حرب اليمن!

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الوقت- شدد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم أمس الخميس أن بلاده طلبت من السعودية والامارات العربية المتحدة عدم استخدام أسلحة فرنسية الصنع في النزاع في اليمن، مكرراً أن الاسلحة الفرنسية "لا تستخدم في هجمات" أساساً.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي في ليون إن "لفرنسا شركاء مهمين في المنطقة، وخصوصاً الامارات"، وقد "خفضوا مشاركتهم في شكل كبير في اليمن"، و"السعودية بمستوى أدنى".

وأضاف "منذ تم انتخابي، طلبنا التزامات واضحة لعدم استخدام الاسلحة التي تندرج في اطار تعاوننا" على المسرح اليمني، موضحاً "أننا قلصنا أيضا في شكل كبير عددا من هذه العقود والاكثر حساسية" بينها.

وأورد أيضاً "اعتقد أننا نجحنا في ضمان عدم استخدام اسلحتنا في هجمات"، لكنه تدارك "أينما تأكد وجود معدات فرنسية آمل أن نتمكن من اجراء تحقيق باشراف دولي".

هذا وتواظب منظمات حقوقية عدة على مطالبة باريس بتعليق بيع الاسلحة الفرنسية للرياض وابو ظبي اللتين تشاركان في حرب اليمن منذ 2015. وتحذر هذه المنظمات من "خطر التواطؤ في انتهاكات خطيرة" لحقوق الانسان على حساب المعاهدة الدولية حول تجارة الاسلحة التي صادقت عليها باريس في 2014.

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