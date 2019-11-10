ماكرون للسعودية والامارات: لا تستخدموا اسلحتنا في حرب اليمن!

الوقت- شدد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم أمس الخميس أن بلاده طلبت من السعودية والامارات العربية المتحدة عدم استخدام أسلحة فرنسية الصنع في النزاع في اليمن، مكرراً أن الاسلحة الفرنسية "لا تستخدم في هجمات" أساساً.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي في ليون إن "لفرنسا شركاء مهمين في المنطقة، وخصوصاً الامارات"، وقد "خفضوا مشاركتهم في شكل كبير في اليمن"، و"السعودية بمستوى أدنى".

وأضاف "منذ تم انتخابي، طلبنا التزامات واضحة لعدم استخدام الاسلحة التي تندرج في اطار تعاوننا" على المسرح اليمني، موضحاً "أننا قلصنا أيضا في شكل كبير عددا من هذه العقود والاكثر حساسية" بينها.

وأورد أيضاً "اعتقد أننا نجحنا في ضمان عدم استخدام اسلحتنا في هجمات"، لكنه تدارك "أينما تأكد وجود معدات فرنسية آمل أن نتمكن من اجراء تحقيق باشراف دولي".

هذا وتواظب منظمات حقوقية عدة على مطالبة باريس بتعليق بيع الاسلحة الفرنسية للرياض وابو ظبي اللتين تشاركان في حرب اليمن منذ 2015. وتحذر هذه المنظمات من "خطر التواطؤ في انتهاكات خطيرة" لحقوق الانسان على حساب المعاهدة الدولية حول تجارة الاسلحة التي صادقت عليها باريس في 2014.