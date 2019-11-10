رئيس البنك المركزي الإيراني: ترامب طلب التوسط لكي يجلس الى جانب الرئيس الإيراني!

الوقت-أكّد رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من أحد المسؤولين التوسط لكي تتراجع الولايات المتحدة عن خطواتها العقابية تجاه إيران.

همتي قال إن ترامب استمع إلى مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون الذي قال له بأنه في حال فرضت العقوبات على النفط والبنك المركزي الإيراني سوف ينهار النظام الإيراني ويستسلم سريعاً لكنّ هذا الأمر فشل مع الإيرانيين بحسب همتي.

يذكر أن ترامب اقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون بسبب كثرة الخلافات السياسية معه. وقال ترامب آن ذلك في تغريدة على تويتر ”أبلغت جون بولتون الليلة الماضية بأنه لم تعد ثمة حاجة لخدماته في البيت الأبيض. اختلفت بشدة مع الكثير من اقتراحاته مثلي مثل آخرين في الإدارة“.