ترامب: اردوغان أمام خيارات ثلاث لا رابع لهم!

الوقت- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن التوسط للتوصل لاتفاق بين تركيا والأكراد أحد ثلاثة خيارات أمام واشنطن بعد التوغل العسكري التركي في سوريا.

وفي تغريدة له أكّد ترامب أن بلاده قد تقوم أيضاً بتوجيه ضربة مالية قوية لتركيا أو إرسال آلاف من الجنود، مضيفاً "هزمنا خلافة داعش 100 ٪ ولم يعد لدينا أي قوات في المنطقة التي تتعرض للهجوم التركي".

كما لفت إلى أن "تركيا تهاجم الأكراد الذين يتقاتلون معها منذ 200 عام"، مضيفاً "نحن بصدد القيام بشيء قوي للغاية فيما يتعلق بالعقوبات وتركيا".

وجاءت التغريدة على الشكل التالي:

We have one of three choices: Send in thousands of troops and win Militarily, hit Turkey very hard Financially and with Sanctions, or mediate a deal between Turkey and the Kurds!

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان يوم الأربعاء الماضي بدء العملية العسكرية شمال شرق سوريا تحت اسم "نبع السلام". وكان إردوغان قال في وقت سابق إن العملية العسكرية المرتقبة لقوات بلاده في مناطق شرق الفرات السورية، "ستساهم في إحلال السلام والاستقرار في هذا البلد".