مقتل جندي تركي واصابة آخرين في ثالث أيام العدوان التركي على سوريا

الوقت-أعلنت وزارة الدفاع التركية فجر اليوم الجمعة مقتل جنديّ وإصابة 3 آخرين في اشتباكات مع حزب العمال الكردستانيّ، في وقتٍ تستمرّ فيه المعارك بين القوات التركية وقوات سوريا الديموقراطية في المناطق الحدودية للشمال السوريّ.

المرصد السوريّ المعارض قال إنّ "قسد" استعادت عدداً من المواقع من القوات التركية في رأس العين وتل أبيض من جانبها.

يأتي ذلك في وقتٍ قالت فيه وزارة الدفاع التركية إنّ العملية أدّت إلى مقتل 222 مسلحاً حتّى الآن كذلك قتل 7 أشخاص وأصيب 32 بجروح جرّاء سقوط قذائف الهاون على بلدتي آقجه قلعه ونصيبين التركيّتين.

قوات "قسد" صدّت أمس الخميس هجوماً لخلايا تابعة للجيش التركي شرق رأس العين وقتلت 14 عنصراً منهم، ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في هذه القوات قوله إن اشتباكات ضارية في قرى سورية تحاول القوات التركية دخولها.

كما تحدثت المصادر نفسها عن توّغل بري للجيش التركي باتجاه 5 قرى شرق نهر الجلاب بريف تل أبيض في محافظة الرقة شمال شرق سوريا.

المرصد السوري المعارض أشار من جهته إلى أن أكثر من 60 ألف نازح جراء العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان يوم الأربعاء الماضي بدء العملية العسكرية شمال شرق سوريا تحت اسم "نبع السلام".

وكان إردوغان قال في وقت سابق إن العملية العسكرية المرتقبة لقوات بلاده في مناطق شرق الفرات السورية، "ستساهم في إحلال السلام والاستقرار في هذا البلد".