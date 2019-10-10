قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد "علي خامنئي" يزور معرض الشركات المعرفية والتقنيات الحديثة

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 10 صفر 1441

إخترنا لكم

البحرين تقمع وتعذّب دون رقيب أو حسيب.. ولكن ما الذي أغضبها؟

البحرين تقمع وتعذّب دون رقيب أو حسيب.. ولكن ما الذي أغضبها؟ الوقت- لم يشهد التاريخ الحديث أسوء من هذه المرحلة التاريخية التي نمر بها على مستوى قمع الحريات ومنع المواطنين من التعبير عن آرائهم بحرية أو بأدنى درجات الحرية، وفي حال عبروا عن أفكارهم سيكون ...

آخر التطورات الميدانية في محافظة الجوف.. ضربات قاتلة تنهال على مرتزقة العدوان + خريطة ميدانية وصور الوقت- تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" من تنفيذ العديد من العمليات العسكرية المنفصلة في الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من محافظة "الجوف" اليمنية.

ما هو الدور الذي لعبه البعثیون في الاضطرابات الأخيرة التي شهدها العراق؟ + صور الوقت- في الأيام الأخيرة، تحولت الاحتجاجات الشعبية السلمية في العراق إلى احتجاجات عنيفة، وحول هذا السياق، كشفت معلومات جديدة أن العناصر البعثية لعبت دوراً هاماً في تأجيج تلك الاضطرابات.

لماذا تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟ بطبيعة الحال، من شأن افتعال أزمة خارجية أن يمهد الطريق لصرف انتباه الناس ووسائل الإعلام عن التركيز على "أوكرانيا غـيت".

أهداف الکيان الإسرائيلي من اقتراح معاهدة عدم الاعتداء مع الدول الخليجية خطر خطة "هرمز" للسلام للصهاينة هو الانتباه إلى المخاوف المتزايدة للدول الخليجية، بعد رؤية عدم نجاح سياسة ترامب المتمثلة في الضغط الأقصى على إيران، بحيث وجدت السعودية والإمارات كداعمين لهذه السياسة، أن واشنطن لن تكون قادرةً على توفير الأمن لهذه الدول في الظروف المتأزمة.

أخبار

بعد "العدوان التركي" على سوريا.. الجامعة العربية تعقد اجتماعاً طارئاً

بعد "العدوان التركي" على سوريا.. الجامعة العربية تعقد اجتماعاً طارئاً

الوقت- تعقد جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً، يوم السبت المقبل، على مستوى وزراء الخارجية لبحث "العدوان التركي" على الأراضي السورية.

دول أوروبية تدين العملية العسكرية التركية في شمال سوريا الوقت- نددت دول أوروبية بالعملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في شمال سوريا، يوم الأربعاء، باعتبار أن هذا التوغل يزيد زعزعة استقرار البلد العربي، ويساعد على عودة ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي.

أمريكا تنقل سجناء أخطر مسلحي "داعش" في سوريا الوقت- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا قامت بنقل سجناء "أخطر المسلحين" من تنظيم "داعش" الإرهابي من مناطق سورية، حيث تجري تركيا عملية عسكرية إلى أماكن أخرى.

العدوان التركي على سوريا يخلّف عشرات الضحايا من المدنيين في ريف الحسكة الوقت- قتل 8 مدنيين وجرح 20 آخرون جراء العدوان التركي على القامشلي والدرباسية ورأس العين بريف الحسكة والذي استهدف المرافق الخدمية والبنى التحتية المهمة كالسدود ومحطات الكهرباء والمياه التي تروي ملايين السكان.

ردّاً على الاعتداء التركي لسوريا... علي لاريجاني يلغي زيارته لتركيا الوقت- ألغى رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني زيارته إلى تركيا عقب الهجوم التركي على شمال شرق سوريا.

خلال حملة اعتقالات.. الكيان الصهيوني يعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 8 شبان فلسطينيين، خلال حملة اعتقالات، نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

المفوضية الأوروبية تدعو تركيا لوقف العملية العسكرية في سوريا الوقت- قال رئيس المفوضية الأوروبية يونكر إنه دعا تركيا لضبط النفس ووقف العملية العسكرية في سوريا.

القوات التركية تشنّ هجوماً مدفعياً وجوياً على مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي الوقت- قامت القوات التركية بشنّ هجوم مدفعي وجوي على مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، وامتد إلى بلدتي عين عيسى وتل أبيض بريف الرقة.

تركيا تعلن بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا الوقت- أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا.

مجلس الأمن الدولي يجدد الالتزام بسيادة سوريا الوقت- جدّد مجلس الأمن الدولي تأكيد التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها موضحاً أن الحل للأزمة فيها يتحقق بالطرق السلمية.

أنباء عن انسحاب إماراتي وسوداني من أكبر القواعد في اليمن الوقت- أفاد موقع "روسيا اليوم"، صباح اليوم الأربعاء، بأن قوات إماراتية وسودانية، انسحبت من قاعدة العند الجوية، التي تعدّ الأكبر في اليمن، وتقع في محافظة لحج الجنوبية، على بعد 60 كيلومترا شمال عدن.

طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية الوقت- جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية منفذاً طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي.

الصين: أمريكا تنتهك القانون الدولي وتتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد الوقت- أعلنت السفارة الصينية في واشنطن أن القيود التي فرضتها أمريكا على منح تأشيرات الدخول لعدد من المسؤولين وحظر الشركات الصينية على خلفية مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ تنتهك القانون الدولي وتعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد.

إيران: استخدام القوة ضد الدول بذريعة مكافحة الإرهاب أمر مرفوض الوقت- جددت إيران بالنيابة عن حركة عدم الانحياز رفضها للإرهاب بكل أشكاله معتبرة أن مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تشكل ذريعة لاستخدام القوة ضد الدول الأخرى.

مناورات مفاجئة للجيش الإيراني تبدأ شمال غرب البلاد الوقت- بدأت القوات البرية للجيش الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، مناورات مفاجئة، شمال غرب البلاد.

ترامب: نانسي خائنة ...وعليك الانسحاب يا بايدن! الوقت- شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم أمس، هجوماً عنيفاً على كل من رئيسة مجلس النواب نانسي بيولسي وخصمه الديمقراطي جو بايدن عقب شروع مجلس النواب في إجراءات تفضي في نهاية المطاف إلى عزله من الحكم؛ على خلفية مكالمته المثيرة للجدل مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وزير في حكومة هادي: الامارات دولة معتدية! الوقت- شن وزير النقل اليمني في حكومة الرئيس هادي المنتهية ولايته، صالح الجبواني، هجوما حادا على الإمارات ودورها في اليمن ووصفها بأنها "دولة معتدية".

لافروف: ماضون في تنفيذ عقود توريد الأسلحة إلى العراق الوقت- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره العراقي محمد علي الحكيم، أن بلاده ستنفذ عقود تورديد الأسلحة إلى العراق.

مصدر يمني يكشف عقدة السعودية في اليمن والتي تبحث عن ضمانات بشأنها! الوقت- أعلنت مصادر دبلوماسية يمنية مساء يوم أمس إن الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة اليمنية تمثل عقدة فعلية للسعودية وهي تبحث عن كيفية الحصول على ضمانات حقيقية بشأنها.

أبرز ردود الأفعال الأمريكية حول قرار ترامب بالانسحاب من سوريا! الوقت- أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت انغيل في بيان صدر عنه مساء يوم أمس، إنّ قرار الرئيس دونالد ترامب، بالانسحاب من المناطق الحدودية بين تركيا وسوريا، هو هدية لروسيا وإيران وتنظيم داعش، وخيانة للقوات الكردية التي كانت شريكاً جيداً ومخلصاً لأميركا.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد "علي خامنئي" يزور معرض الشركات المعرفية والتقنيات الحديثة

دول أوروبية تدين العملية العسكرية التركية في شمال سوريا

آخر التطورات الميدانية في محافظة الجوف.. ضربات قاتلة تنهال على مرتزقة العدوان + خريطة ميدانية وصور

جورج فريدمان: أمريكا ليس لديها خيار موثوق به ضد إيران

أمريكا تنقل سجناء أخطر مسلحي "داعش" في سوريا

ردّاً على الاعتداء التركي لسوريا... علي لاريجاني يلغي زيارته لتركيا

السلام مع تركيا رصاصة الرحمة على الأكراد

البحرين تقمع وتعذّب دون رقيب أو حسيب.. ولكن ما الذي أغضبها؟

العدوان التركي على سوريا يخلّف عشرات الضحايا من المدنيين في ريف الحسكة

بعد "العدوان التركي" على سوريا.. الجامعة العربية تعقد اجتماعاً طارئاً

خلال حملة اعتقالات.. الكيان الصهيوني يعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية

أهالي مدينة صعدة اليمنية يتظاهرون تأييداً لعملية "نصرٌ من الله"

آثار أقدام قائد الظل

الاكوادور تعلن حالة الطوارئ لـ 60 يوماً!

هل ستغرق سفينة أردوغان في الفرات؟

فورين بوليسي: البحرية الأمريكية تخشى الاقتراب من إيران

رئيس وزراء العراق: نستجيب للمطالب المحقة وهناك أيدٍ خفية تستغل!

مبادرة إسرائيلية لدول الخليج الفارسي.. فما هي؟

اليمن تضع السعودية على سكّة المفاوضات لوقف قطار العدوان

القائد ارسل رسالة الى الاسد عن طريق اللواء سليماني وهذا فحواها

الإكوادور: السلطة تعتقل نحو 370 متظاهراً

رويترز: ابن سلمان يريد الخروج من اليمن اليوم قبل الغد ولكن!

ترامب: نانسي خائنة ...وعليك الانسحاب يا بايدن!

لماذا تتجه السعودية نحو الهدنة الشاملة مع "أنصار الله"؟

التونسيون ينتخبون للمرة الثالثة بعد الثورة

خفايا جديدة في قضية ترامب وأوكرانيا!

اتهامات سعودية خجولة.. لماذا لم تكن الاتهامات السعودية لإيران شديدة اللهجة مثل مثيلتها الأمريكية ؟

ما هو سرّ خشية "إسرائيل" من كوماندوز "القسام"؟

اتصال هاتفي بين ماكرون محمد بن سلمان بشأن هجمات أرامكو

من مكاسب "صفقة القرن" إلى الخوف من الزوال.. هل يستطيع محور المقاومة تحرير منطقة الجولان؟

مادورو يكشف تورط غوايدو مع مهربي المخدرات في كولومبيا!

الانتخابات برائحة ولون "الحرب".. هل سينتقل "نتنياهو" من رأس الهرم الحكومي إلى السجن؟

تعسّف العدوان يطول خبراء الأمم المتحدة.. لماذا تمّ منع وفد أممي من الوصول إلى صنعاء ؟

أدخنة انفجارات "أرامكو" ستصل إلى الرياض.. تنفيذ ضربة موجعة داخل العمق السعودي + صور وفيديو

انطلاق الانتخابات الرئاسية التونسية.. أبرز المستجدات على الساحة التونسية

"فورين بوليسي": كيف هزم القائد الخامنئي ترامب؟

إردوغان: سنبحث قريباً مع ترامب شراء منظومة "باتريوت" الأمريكيّة

إيران تقع على أهم طريق تجاري بين شمال وجنوب آسيا.. كيف ستعبر هذه الطريق من إيران؟ + خريطة

عودة لاجئي الموصل.. أزمة تطلّ برأسها من جديد بين أربيل وبغداد

ميدل ايست: حكم "ابن سلمان" سينتهي قبل تتويجه ملكاً

عملية نوعية للطيران المسير اليمني...الحرائق تأكل أرامكو!

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد "علي خامنئي" يزور معرض الشركات المعرفية والتقنيات الحديثة

الخميس 10 صفر 1441
 
 
 
 
 
قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد "علي خامنئي" يزور معرض الشركات المعرفية والتقنيات الحديثة

مواضيع ذات صلة

اية الله خامنئي: لولا انجازات الشهداء لخضعت البلاد للاحتلال

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية بأن قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام السيد "علي خامنئي"، زار يوم الثلاثاء الماضي معرض الشركات المعرفية والتقنيات الحديثة التي تمّت صناعتها بأيدٍ محلية إيرانية في حسينية الإمام الخميني (ره) في العاصمة الإيرانية طهران. 

وأفادت تلك الوسائل الإعلامية، بأن قائد الثورة الإسلامية قام خلال الزيارة التي استمرت ساعتين بجولة على 30 جناحاً للشركات المعرفية وتحدّث إلى الباحثين واطّلع على آخر المنجزات العلمية والتقنية والمشاريع التجارية للشباب والمختصين الإيرانيين.

ولقد استمع قائد الثورة لشرح مفصّل ودقيق للعديد من منجزات هذه الشركات المعرفية التي شاركت في هذا المعرض، والتي من أبرزها أنظمة طبية عالية التقنية لتشخيص السرطان وغسيل الكلى والجراحة بالروبوتات والأعصاب والأجهزة المخبرية وإنتاج اللقاحات والأدوية المحلية المتطوّرة وتصميم وصناعة المحركات النفّاثة وتصميم المحركات الجوية وأنظمة التحكم لمحطات الطاقة وإنتاج محفزات النفط والغاز وخدمات الاستكشاف والحفر لآبار المياه العميقة وبناء خزانات الصلب والمعدات والأنظمة البصرية المتقدمة والماسحات الضوئية والقياس والقطع والمحاكاة والمعالجات وتصنيع المجمدات الصناعية وإنتاج الألعاب الحاسوبية. 

وفي جانب آخر من هذه الزيارة، قدّم نائب الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتقنية "سورنا ستاري"، تقريراً عن برامج إدارة الشؤون العلمية للانتقال من الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، قائلاً: "بتفويض من قائد الثورة الإسلامية تم تقديم مساعدة جيدة للغاية من قبل صندوق التنمية الوطنية للقطاع العلمي في البلاد، وقد شهدت المشاريع العلمية والمعرفية تنامياً سريعاً لتحسين اقتصاد البلاد ومواجهة الحظر".

وفي سياق متصل، أشار "ستاري" إلى خطة إنشاء مراكز للإبداع إلى جانب الجامعات والمراكز العلمية المتميزة معتبراً أن إيران أكبر مركز للحداثة في غرب آسيا، قائلاً: هناك أكثر من 4500 شركة معرفية تبلغ عائداتها 90 ألف مليار تومان وتساهم في توفير 300 ألف فرصة عمل. 

كما وصف "ستاري"، البيئة المحلية لإنتاج الأدوية المتقدّمة بأنها نموذج ناجح للثقة لدى الشباب المتحمّسين في البلاد، قائلاً: إنه نتيجة للترويج لهذه البيئة المحلية فإن هجرة النخب في قطاع الصيدلة قد توقفت تقريباً، وأن أي دواء يدخل في الحقل سيجري إنتاجه بشكل تجاري خلال عامين قبل أن يتم تسويقه في سوق الاستهلاك .

وفي السياق ذاته، أكد قائد الثور الإسلامية عقب إنهاء "ستاري" من حديثه "ستاري"، على ضرورة التحرر من الاقتصاد القائم على النفط وتداعياته، قائلاً: "إن إحدى انتقادات الشباب في هذا المعرض كانت أن البعض يستورد نماذج مماثلة للمنتجات والأجهزة المصنّعة لديهم، وهذا الأمر ناجم عن التأثر بثقافة الاقتصاد النفطي لذلك يجب إصلاح هذه الرؤية الخاطئة". 

وخاطب قائد الثورة الإسلامية، مساعد الرئيس الإيراني، قائلاً: "لا ينبغي أن تسمحوا لهذه العقبات أن توجد أمام مسار الشباب الناشطين، وابذلوا ما بوسعكم في هذا الخصوص، وأنا سأقدّم لكم كل ما بوسعي من الدعم أيضاً". 

كما شدد السيد آية الله خامنئي على ضرورة إصلاح الرؤية الخاطئة المتعلقة بالتأثر بثقافة الاقتصاد النفطي، داعياً إلى الوقوف بوجه العراقيل التي تُعوق مسار الشباب الناشطين في المجال العلمي والصناعي، كما أثنى سماحته على جهود الباحثين والتقنيين والعاملين على إقامة المعرض.

وخلال استقباله جمعاً من الشباب الإيراني الفائزين بميداليات في مسابقات الأولمبياد العلمي الوطنية والدولية برفقة أعضاء المنتخب الوطني بالكرة الطائرة للشباب الفائز ببطولة العالم الأخيرة، قال السيد "علي خامنئي" يوم أمس الاربعاء: "إن التقدم العلمي المفيد للبلاد مشروط بامتلاك رؤية ثورية تكون مبنية على الفكر الإسلامي ويجب على الشباب النخبة أن يجعلوا هدفهم بلوغ حدود العلم والتكنولوجيا ودفعها إلى الأمام. 

وأشاد الإمام "خامنئي" بعمق رؤية وحكمة وعقلانية الشباب النخبة، ولفت إلى أن مسار النخبوية مسار لا ينتهي لذلك لا ينبغي أن يُنظر إلى كسب الميدالية على أنه نهاية الطريق وأن يتم إيقاف مسار تقدّم ورفع مستوى قدرات النخبة.

وأكد الإمام "خامنئي" على أن الشباب النخبة والرياضيين يشكّلون آمال مستقبل الثورة والبلاد، واشار إلى أن ما صرّح به الشباب النخبة في هذا اللقاء يحكي عن وجود فكر ودقة نظر ونظرة عميقة للقضايا، وهذا أمرٌ في غاية الأهمية ومدعاة للسرور، إلى ذلك أعرب قائد الثورة الإسلامية عن شكره للباحثين والتقنيين والمشرفين على هذا المعرض قبل أن يكتب ملاحظة في سجل الزيارات كانت كالتالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم

شاهدنا في هذا المعرض لمحة وضّاءة من المواهب الإيرانية والهمم الثورية ونحن شكرنا الله على ذلك ونؤكد ضرورة متابعة الأعمال الأساسية والبنيوية لاستثمار الحوافز والقدرات العالية، هذه هي المهمة الأهم للمسؤولين الحكوميين، عليكم التوكل على الباري واتخاذ الخطوات بثقة وأمل ومن المتيقن أنكم ستتمكنون من تسوية المشكلات الاقتصادية للبلاد إن شاء الله تعالى.

السیّد "علي خامنئي"

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

زيارة معرض السيد علي خامنئي الشركات المعرفية الشباب كوادر تقدم

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة