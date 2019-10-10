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أخبار

العدوان التركي على سوريا يخلّف عشرات الضحايا من المدنيين في ريف الحسكة

الخميس 10 صفر 1441
 
 
 
 
 
العدوان التركي على سوريا يخلّف عشرات الضحايا من المدنيين في ريف الحسكة
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الوقت- قتل 8 مدنيين وجرح 20 آخرون جراء العدوان التركي على القامشلي والدرباسية ورأس العين بريف الحسكة والذي استهدف المرافق الخدمية والبنى التحتية المهمة كالسدود ومحطات الكهرباء والمياه التي تروي ملايين السكان.

وذكرت وكالة الانباء السورية نقلا عن مراسلها في الحسكة أن الجيش التركي وسع عدوانه على مدينة رأس العين بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة وعدد من قرى وبلدات ريف المحافظة وعلى منطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

وأشارت إلى قيام القوات التركية بقصف جوي ومدفعي عشوائي ومكثف على الصوامع والبنى التحتية في مدينة رأس العين ومواقع لمسلحي قسد في قرى المشرافة وخربة البنات والأسدية وبير نوح وعلوك ونستل والعزيزية ومدرسة العزيزية وعين حصن والري وتل حلف والكاطوف وتل خنزير وتل بطانة وقرية أبو الصون وثمود في محيط المدينة وعامودا بالتوازي مع قصف الأحياء السكنية في مدينة القامشلي مع قصف بسلاح المدفعية طال بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

ولفتت في وقت لاحق إلى أن قوات العدوان التركي واصلت عدوانها واستهدفت بالمدفعية والطيران مركزاً لمسلحي قسد في قرية ملا عباش شمال بلدة القحطانية وبلدة عين ديوار بريف المالكية مجددة قصفها بالقذائف الصاروخية صوامع الحبوب في مدينة رأس العين موقعة فيها أضرارا كبيرة.

وركّزت القوات التركية قصفها على البنى التحتية مستهدفة خط كهرباء محطة مياه علوك بريف رأس العين والذي يغذي مدينة الحسكة وسد المنصورة في محيط مدينة المالكية شمال شرق المدينة والذي يوفر مياه الشرب لمليوني شخص.

ولفتت وكالة الأنباء السورية إلى أن العدوان التركي بدأ بالاتساع حيث استهدف بسلاحي المدفعية والطيران تل جهان وقرية زورافة بالقحطانية والاسماعيلية وخراب رشك والمالكية والصالحية والجارودية والدرباسية بريف محافظة الحسكة.

إلى ذلك أشارت إلى أن مسلحي قسد أضرموا النيران في بعض آبار النفط بريف الحسكة الشمالي بالتوازي مع قيامها بإشعال الإطارات في معظم أحياء مدينة رأس العين وأحرقت الوثائق في مقراتها بالمدينة.

وتابعت أن جيش النظام التركي قام بإزالة عدد من الكتل الإسمنتية من الجدار الفاصل على الحدود مع سوريا فيما يشير إلى احتمال عدوان بري.

واعتدى الجيش التركي أمس الأول على مناطق بريف الحسكة الشمالي الشرقي واستهدف مواقع قرب معبر سيمالكا غير الشرعي على الحدود السورية العراقية وتل طويل بريف منطقة المالكية حيث تتواجد نقاط قسد.

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العدوان التركي قسد شمال سوريا

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