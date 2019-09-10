موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 9 صفر 1441

إخترنا لكم

ما هو الدور الذي لعبه البعثیون في الاضطرابات الأخيرة التي شهدها العراق؟ + صور

ما هو الدور الذي لعبه البعثیون في الاضطرابات الأخيرة التي شهدها العراق؟ + صور الوقت- في الأيام الأخيرة، تحولت الاحتجاجات الشعبية السلمية في العراق إلى احتجاجات عنيفة، وحول هذا السياق، كشفت معلومات جديدة أن العناصر البعثية لعبت دوراً هاماً في تأجيج تلك الاضطرابات.

لماذا تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟ بطبيعة الحال، من شأن افتعال أزمة خارجية أن يمهد الطريق لصرف انتباه الناس ووسائل الإعلام عن التركيز على "أوكرانيا غـيت".

أهداف الکيان الإسرائيلي من اقتراح معاهدة عدم الاعتداء مع الدول الخليجية خطر خطة "هرمز" للسلام للصهاينة هو الانتباه إلى المخاوف المتزايدة للدول الخليجية، بعد رؤية عدم نجاح سياسة ترامب المتمثلة في الضغط الأقصى على إيران، بحيث وجدت السعودية والإمارات كداعمين لهذه السياسة، أن واشنطن لن تكون قادرةً على توفير الأمن لهذه الدول في الظروف المتأزمة.

ترامب المنافق والأكراد المغبونون والأتراك الطامعون الوقت- جميع الأنظار تتجه هذه الأيام نحو الشمال السوري وتحديداً شرق الفرات، حيث تجري الآن احدى أكبر الخيانات الأمريكية لحلفائها في الشرق الأوسط، هذه المرة الخيانة الأمريكية تثقل كاهل الأكراد وتجعلهم في حيرة ...

الإمارات: ما الذي جناه الحريري من هجومه على حزب الله؟ الوقت- يواصل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري جولاته السياسية ذات الطابع الاقتصادي. آخر هذه الزيارات تمثلت في زيارته إلى الإمارات، البلد

أخبار

المفوضية الأوروبية تدعو تركيا لوقف العملية العسكرية في سوريا

المفوضية الأوروبية تدعو تركيا لوقف العملية العسكرية في سوريا

الوقت- قال رئيس المفوضية الأوروبية يونكر إنه دعا تركيا لضبط النفس ووقف العملية العسكرية في سوريا.

القوات التركية تشنّ هجوماً مدفعياً وجوياً على مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي الوقت- قامت القوات التركية بشنّ هجوم مدفعي وجوي على مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، وامتد إلى بلدتي عين عيسى وتل أبيض بريف الرقة.

تركيا تعلن بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا الوقت- أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا.

مجلس الأمن الدولي يجدد الالتزام بسيادة سوريا الوقت- جدّد مجلس الأمن الدولي تأكيد التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها موضحاً أن الحل للأزمة فيها يتحقق بالطرق السلمية.

أنباء عن انسحاب إماراتي وسوداني من أكبر القواعد في اليمن الوقت- أفاد موقع "روسيا اليوم"، صباح اليوم الأربعاء، بأن قوات إماراتية وسودانية، انسحبت من قاعدة العند الجوية، التي تعدّ الأكبر في اليمن، وتقع في محافظة لحج الجنوبية، على بعد 60 كيلومترا شمال عدن.

طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية الوقت- جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية منفذاً طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي.

الصين: أمريكا تنتهك القانون الدولي وتتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد الوقت- أعلنت السفارة الصينية في واشنطن أن القيود التي فرضتها أمريكا على منح تأشيرات الدخول لعدد من المسؤولين وحظر الشركات الصينية على خلفية مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ تنتهك القانون الدولي وتعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد.

إيران: استخدام القوة ضد الدول بذريعة مكافحة الإرهاب أمر مرفوض الوقت- جددت إيران بالنيابة عن حركة عدم الانحياز رفضها للإرهاب بكل أشكاله معتبرة أن مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تشكل ذريعة لاستخدام القوة ضد الدول الأخرى.

مناورات مفاجئة للجيش الإيراني تبدأ شمال غرب البلاد الوقت- بدأت القوات البرية للجيش الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، مناورات مفاجئة، شمال غرب البلاد.

ترامب: نانسي خائنة ...وعليك الانسحاب يا بايدن! الوقت- شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم أمس، هجوماً عنيفاً على كل من رئيسة مجلس النواب نانسي بيولسي وخصمه الديمقراطي جو بايدن عقب شروع مجلس النواب في إجراءات تفضي في نهاية المطاف إلى عزله من الحكم؛ على خلفية مكالمته المثيرة للجدل مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وزير في حكومة هادي: الامارات دولة معتدية! الوقت- شن وزير النقل اليمني في حكومة الرئيس هادي المنتهية ولايته، صالح الجبواني، هجوما حادا على الإمارات ودورها في اليمن ووصفها بأنها "دولة معتدية".

لافروف: ماضون في تنفيذ عقود توريد الأسلحة إلى العراق الوقت- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره العراقي محمد علي الحكيم، أن بلاده ستنفذ عقود تورديد الأسلحة إلى العراق.

مصدر يمني يكشف عقدة السعودية في اليمن والتي تبحث عن ضمانات بشأنها! الوقت- أعلنت مصادر دبلوماسية يمنية مساء يوم أمس إن الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة اليمنية تمثل عقدة فعلية للسعودية وهي تبحث عن كيفية الحصول على ضمانات حقيقية بشأنها.

أبرز ردود الأفعال الأمريكية حول قرار ترامب بالانسحاب من سوريا! الوقت- أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت انغيل في بيان صدر عنه مساء يوم أمس، إنّ قرار الرئيس دونالد ترامب، بالانسحاب من المناطق الحدودية بين تركيا وسوريا، هو هدية لروسيا وإيران وتنظيم داعش، وخيانة للقوات الكردية التي كانت شريكاً جيداً ومخلصاً لأميركا.

الرئيس العراقي: الذي حصل في العراق فتنة لا يمكن السكوت عنها! الوقت- قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة له مساء أمس الاثنين حول التطورات الأخيرة في البلاد، أن ما جرى فتنة وجريمة "لا يمكن السكوت عنها". وأعلن صالح عن سلسلة إجراءات لحل الأزمة القائمة، بداية من فتح تحقيق بأسباب العنف ووضع آليات جادة لمنع استخدام القوة المفرطة وحماية حق المواطن بالتظاهر السلمي.

القائد ارسل رسالة الى الاسد عن طريق اللواء سليماني وهذا فحواها القائد ارسل رسالة الى الاسد عن طريق اللواء سليماني وهذا فحواها

الامن الوطني العراقي يكشف عن المندسين في التظاهرات الامن الوطني العراقي يكشف عن المندسين في التظاهرات

انسحاب قوات أمريكية من عدة نقاط شرق الفرات انسحاب قوات أميركية من عدة نقاط شرق الفرات

كوريا الشمالية: الحوار مع أميركا فشل الوقت-قال كبير مفاوضي كوريا الشمالية، يوم أمس السبت، ان المحادثات النووية بين بلاده وأمريكا في السويد قد فشلت.

مبادرة إسرائيلية لدول الخليج الفارسي.. فما هي؟ الوقت-قالت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم أمس السبت، أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس طرح مبادرة لتطبيع العلاقات مع دول الخليج الفارسي.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

أنباء عن انسحاب إماراتي وسوداني من أكبر القواعد في اليمن

طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية

ترامب المنافق والأكراد المغبونون والأتراك الطامعون

ما هو الدور الذي لعبه البعثیون في الاضطرابات الأخيرة التي شهدها العراق؟ + صور

الصين: أمريكا تنتهك القانون الدولي وتتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد

المفوضية الأوروبية تدعو تركيا لوقف العملية العسكرية في سوريا

الإمارات: ما الذي جناه الحريري من هجومه على حزب الله؟

لماذا تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟

ما هو مستقبل تونس بعد الانتخابات التشريعية وماذا عن تشكيل الحكومة؟

تركيا تعلن بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا

مناورات مفاجئة للجيش الإيراني تبدأ شمال غرب البلاد

مجلس الأمن الدولي يجدد الالتزام بسيادة سوريا

القوات التركية تشنّ هجوماً مدفعياً وجوياً على مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي

أهداف الکيان الإسرائيلي من اقتراح معاهدة عدم الاعتداء مع الدول الخليجية

إيران: استخدام القوة ضد الدول بذريعة مكافحة الإرهاب أمر مرفوض

كواليس الكشف عن هدية رئيس الوزراء اللبناني لعارضة أزياء إفريقية

هل ينجح "ترامب" أخيراً في تشكيل "الناتو العربي"؟

الغارديان: ابن سلمان يعيش عزلة غير مسبوقة!

اليمن تضع السعودية على سكّة المفاوضات لوقف قطار العدوان

هآرتس: التحالف الذي يضم "ترامب- نتنياهو -ابن سلمان" ضد إيران هو تحالف مهزوز والسبب؟

مبادرة إسرائيلية لدول الخليج الفارسي.. فما هي؟

ترامب: نانسي خائنة ...وعليك الانسحاب يا بايدن!

الجيش الإيراني يزيح الستار عن أحدث منجزات القوة البرية

مباحثات سورية أردنية لتطوير العلاقات البرلمانية والاقتصادية

رئيس وزراء العراق: نستجيب للمطالب المحقة وهناك أيدٍ خفية تستغل!

القائد ارسل رسالة الى الاسد عن طريق اللواء سليماني وهذا فحواها

هل يستطيع "ابن سلمان" التخلص من "شبح خاشقجي"؟

تونس تدخل الصمت الانتخابي عشية الاستحقاق البرلماني غداً

رويترز: ابن سلمان يريد الخروج من اليمن اليوم قبل الغد ولكن!

البخيتي: ننصح السعودية بعدم المراهنة على تغيير قواعد الاشتباك

عودة لاجئي الموصل.. أزمة تطلّ برأسها من جديد بين أربيل وبغداد

خطاب السيد نصرالله.. معادلات الداخل ورسائل الخارج

ما علاقة ابن سلمان بمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان المعروف بـ"حارس الملوك"!

ما هي احتمالية نجاح المنطقة الآمنة بعد الدورية الأمريكية - التركية الأخيرة؟

أدخنة انفجارات "أرامكو" ستصل إلى الرياض.. تنفيذ ضربة موجعة داخل العمق السعودي + صور وفيديو

رئيس حزب "الكونغرس التباوي" الليبي: الإمارات قدمت 74 مليون دولار لدعم الحرب بليبيا

الكابوس الذي لا نهاية له.. هل ستُنهي "غزة" الحياة السياسية لـ"نتنياهو"؟

مقررة أممية تكشف تفاصيل جريمة اغتيال "خاشقجي"... هل هناك أدلة تؤكّد تورّط "ابن سلمان" في هذه الجريمة؟

تشكيل اللجنة الدستورية السورية.. الأبعاد والخلفيات

ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن يطالب بإلغاء معاهدة وادي عربة

ماذا يدور وراء الكواليس وما هي الأسباب التي أدّت إلى طرد "جون بولتون" من البيت الأبيض؟

السعودية تتجه لأن تصبح مشترياً كبيراً للمنتجات المكررة بعد هجمات السبت

أهداف وتداعيات طرد الإمارات من التحالف.. ثلاثة سيناريوهات محتملة

هل يُطيح محمد علي بـ "السيسي"؟

ميدل ايست: حكم "ابن سلمان" سينتهي قبل تتويجه ملكاً

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

القوات التركية تشنّ هجوماً مدفعياً وجوياً على مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي

الأربعاء 9 صفر 1441
 
 
 
 
 
القوات التركية تشنّ هجوماً مدفعياً وجوياً على مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- قامت القوات التركية بشنّ هجوم مدفعي وجوي على مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، وامتد إلى بلدتي عين عيسى وتل أبيض بريف الرقة.

وأفاد مراسل " سانا"  في الحسكة بأن الجيش التركي شنّ بعد ظهر اليوم عدواناً على مدينة رأس العين بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة وعلى منطقة تل أبيض بالريف الشمالي للرقة.

وأشار المراسل إلى إقدام قوات النظام التركي على قصف جوي ومدفعي عشوائي ومكثّف على الصوامع والبنى التحتية في مدينة رأس العين وشمل مواقع لميليشيا " قسد"  الانفصالية في قرى المشرافة وخربة البنات والأسدية وبير نوح وعلوك ونستل والعزيزية ومدرسة العزيزية في محيط المدينة بالتوازي مع قصف بسلاح المدفعية طال بلدة عين عيسى بمنطقة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي.

ولفت المراسل إلى أن ميليشيا "قسد" الانفصالية أضرمت النيران في بعض آبار النفط بريف الحسكة الشمالي بالتوازي مع قيامها بإشعال الإطارات في معظم أحياء مدينة رأس العين وإحراق الوثائق في مقراتها بالمدينة.

يذكر أن جيش النظام التركي اعتدى أول من أمس على مناطق بريف الحسكة الشمالي الشرقي واستهدف مواقع قرب معبر سيمالكا غير الشرعي على الحدود السورية العراقية وتل طويل بريف منطقة المالكية حيث تتواجد نقاط لميليشيا " قسد" الانفصالية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

القوات التركية هجوم مدفعي مدينة رأس العين

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة