مجلس الأمن الدولي يجدد الالتزام بسيادة سوريا

الوقت- جدّد مجلس الأمن الدولي تأكيد التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها موضحاً أن الحل للأزمة فيها يتحقق بالطرق السلمية.

وفي بيان رئاسي شدد المجلس على أن إنشاء لجنة مناقشة الدستور بقيادة وملكية سورية "يشكّل بداية العملية السياسية الرامية إلى إنهاء الأزمة فيها وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 بما يلبي تطلعات كل السوريين"، مشيراً إلى دعمه لعقد الاجتماع الأول للجنة في جنيف نهاية الشهر الحالي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس نوه لدى إعلانه في الـ 23 من أيلول الماضي عن الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية بالجهود التي بذلتها الحكومة السورية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون للوصول إلى تشكيل هذه اللجنة موضحاً أن الأمم المتحدة ستسهل عملها في جنيف.