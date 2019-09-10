أنباء عن انسحاب إماراتي وسوداني من أكبر القواعد في اليمن

الوقت- أفاد موقع "روسيا اليوم"، صباح اليوم الأربعاء، بأن قوات إماراتية وسودانية، انسحبت من قاعدة العند الجوية، التي تعدّ الأكبر في اليمن، وتقع في محافظة لحج الجنوبية، على بعد 60 كيلومترا شمال عدن.

ونقل الموقع عن مصادر أن سحب الإمارات لقواتها من بعض المواقع بقاعدة "العند" يأتي "ضمن خطة إعادة تموضع"، دون أن يكشف عن نقاط تمركزها الجديدة.

وتأتي الخطوة، بعد سحب الإمارات والسودان في اليومين الأخيرين لعدد كبير من الدبابات والعربات العسكرية من عدن، في حين أعلن تحالف العدوان السعودي الإماراتي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة "إعادة التموضع".

وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق أن الإمارات سحبت بعض قواتها من مدينة عدن، الثلاثاء، عقب التوتر بين قوات حكومة هادي، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.