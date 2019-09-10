طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية

الوقت- جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية منفذاً طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان لها إن "أربع طائرات حربية إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية الليلة الماضية وصباح اليوم ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي ثم غادرت جميعها الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة".

ولفت البيان إلى إقدام زورقين حربيين إسرائيليين على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة مبيناً أنه تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل.

وكانت خمس طائرات حربية وطائرة مسيرة إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس.