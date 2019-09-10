الصين: أمريكا تنتهك القانون الدولي وتتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد

الوقت- أعلنت السفارة الصينية في واشنطن أن القيود التي فرضتها أمريكا على منح تأشيرات الدخول لعدد من المسؤولين وحظر الشركات الصينية على خلفية مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ تنتهك القانون الدولي وتعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد.

وفي بيان نشر على موقعها على تويتر اليوم قالت السفارة: "هذا الإجراء ينتهك بشكل خطير القواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية وهو تدخل في الشؤون الداخلية للصين ويقوّض مصالحها… الصين تأسف لهذا وتعارضه بشدة".

ولفتت السفارة إلى أنه "في شينجيانغ لا يوجد ما يسمى بمشكلة حقوق الإنسان التي تدّعي بها أمريكا، والاتهامات من جانب أمريكا بهذا الخصوص مجرد ذرائع للتدخل".

وفرضت أمريكا أمس قيوداً على منح تأشيرات دخول لمسؤولي الحكومة والحزب الشيوعي الصيني وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان أصدره بهذا الصدد "أعلن اليوم اتخاذ إجراءات تقييدية في منح تأشيرات الدخول للمسؤولين في حكومة الصين وحزبها الشيوعي"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي توسيعاً لقرار أمريكا حول إدراج 28 كياناً صينياً في قائمة العقوبات على خلفية الوضع في إقليم شينجيانغ.